San Juan financiará proyectos que vinculen la educación técnica con el empleo

domingo, 19 de julio de 2020 14:05

A través del Programa de Régimen de Crédito Fiscal del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), la Fundación de Banco San Juan patrocinará proyectos de instituciones educativas de la provincia. Los proyectos se recepcionan hasta el 31 de este mes.

Los proyectos deben vincular la educación técnica con el empleo y el desarrollo tecnológico y promover a mejorar las condiciones de empleabilidad para estudiantes y miembros de la comunidad local.

La convocatoria es del Programa de Crédito Fiscal del Ministerio de Educación de la Nación (Ley 22.317 – INET) y será financiada por la Fundación Banco San Juan a través del Programa Fortalecimiento de la Educación Técnica, que cuenta con Certificación ISO 9001: 2015.

Los proyectos presentados deberán contemplar el desarrollo y ejecución de acciones orientadas a incorporar nuevas tecnologías y equipamiento escolar y habitabilidad de los estudiantes, promover la articulación con organizaciones del ámbito socio-productivo, universidades y centros de investigación, desarrollo e innovación, brindar capacitación tecnológica abierta a la comunidad, implementar prácticas profesionalizantes y actualizar la formación técnico profesional de los docentes.

Los establecimientos educativos podrán presentar proyectos en tres líneas de acción:

Proyectos de Educación, Trabajo y proyectos Innovación y/o Capacitación Tecnológica (hasta $2.700.000 en adquisición de equipamiento y hasta $300.000.- en capacitación)

Asignación Directa -réplicas de acciones formativas de años anteriores- (hasta $300.000.-)

Capacitación y Actualización Técnica Docente (hasta $300.000.-)

Pueden participar:

Instituciones educativas reconocidas por la autoridad competente, de gestión pública o privada, de nivel medio técnico, agro técnico, formación profesional y/o equivalentes de acuerdo a lo normado en la Ley No 26.058, educación de adultos con formación para el trabajo, educación especial con talleres de formación laboral, educación en contextos de privación de la libertad y tecnicaturas de nivel superior no universitario, comprendidas en la Ley No 24.521 de Educación Superior. Las escuelas de la Familia Agrícola que posean título autorizado y certificado por la autoridad educativa provincial.

Fuente: Prensa de Gobierno