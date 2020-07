Tienen un lavadero de autos y abrieron su propio merendero para niños sanjuaninos

sábado, 18 de julio de 2020 14:00

El año pasado, Jonathan Cozza y su equipo de Lavadero Alem, se hicieron conocidos tras iniciar una innovadora colecta solidaria "alimentos a cambio del lavado del auto". La idea surgió para ayudar a familias de la comunidad de Los Berros y fue tanta la ayuda que recibieron de los sanjuaninos que la donación llegó a bordo de 26 vehículos.

Este año y atravesando una etapa de distanciamiento social tras la pandemia de coronavirus, los jóvenes decidieron poner manos a la obra y crear su propio merendero para ayudar a niños de la zona donde se encuentran.

"Ya compramos los ladrillos para levantar las paredes y la idea es hacerlo comedor en algún momento. Tenemos cerca lo que es la Villa Echeverría, y esperamos ayudar bien a los niños de ahí. En este momento vamos a sacar para que los chicos puedan pasar y retirar su botella de leche, aunque tenemos los tablones pero con eso todavía hay que esperar", contó Jonathan Cozza, propietario del lavadero a Diario La Provincia SJ.

Son tantas las ganas de ayudar que los jóvenes sienten, que se organizaron para tomarse "un rato" en la labor de lavar autos y preparar riquísimas chocolatadas a partir de una gran olla que pudieron conseguir.

Espacio donde planifica la construcción de un salón para el merendero

"Nos movemos para esto con la plata que obtenemos de los lavados de autos. En un principio nos propusimos un solo día en la semana pero esperamos irnos a tres para que los chicos puedan tener su merienda. Trabajaremos todos los que estamos acá en el lavadero, ellos nunca me sueltan la mano, les propongo ideas y me acompañan, me dicen que sí", agregó.

En este escenario, los chicos también recibirán la donación de una panadería de la zona que se comprometió en abastecerlos con cosas dulces para acompañar las botellas de leche.

"Aunque nos den pan vamos a hacer tostadas con mermeladas, es algo muy lindo planificar cosas así para otros. Estamos acá, estamos levantando y pensando en qué se puede hacer, en poder ayudar. A nosotros no nos cuesta nada, tenemos una olla que hace la chocolatada sola", agregó emocionado Jonathan.

En esta nueva etapa, no descarta lanzar una "nueva promoción: azúcar por el lavado del auto". "Sabemos que la leche es muy cara y de eso nos encargamos nosotros. Tal vez con azúcar sí necesitemos ayuda, ya veremos que hacemos".

"Estamos todo el tiempo acá en el lavadero, pasamos de corrido y almorzamos acá. Gracias a Dios desde que nos habilitaron a volver abrir esto está todos los días ocupado, eso también nos permite empezar con el merendero Alem. Soñamos con que la pandemia pase rápido y los niños puedan venir a sentarse acá y disfrutar de sus tacitas, mientras tanto empezamos de esta forma", finalizó el solidario emprendedor.