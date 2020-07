Jóvenes sanjuaninos crearon una empresa que utiliza drones para encontrar problemas antes de construir

sábado, 18 de julio de 2020 17:40

En el 2016, un grupo de tres jóvenes sanjuaninos quienes se habían conocido gracias al rugby, decidieron unir sus conocimientos y encarar una empresa innovadora. Así surgió DAMS y aunque cuatro años después se fueron sumando integrantes, el objetivo de incorporar tecnologías a la construcción y la minería siguió su curso.

"Somos excompañeros de rugby. Inicialmente éramos un grupo de dos ingenieros civiles y yo que soy contador, pero con el pasar del tiempo uno de los ingenieros se fue, se sumó otro junto a cuatro arquitectos, dos ingenieros agrimensores, y dos contadores más. Si bien en un primer momento nos unió el amor por este deporte, después fue cobrando terreno la pasión por la tecnología y por tratar de buscar la innovación, con un foco en ofrecer servicios profesionales a la industria de la minería y la construcción", relató Santiago Azcona, uno de los fundadores, a Diario La Provincia SJ.

Gracias a la utilización de drones, pueden hacer un mapeo colaborativo en un espacio virtual. Esta construcción digital permite mejorar los procesos en la construcción real. "Estamos muy enfocados en lo que se llama BIM (Building Information Modeling). Nuestra oferta de servicios van desde una consultoría simple hasta control de obras, monitoreos, estudios geofísicos, etc", agregó el contador.

Cuanto más cerca del inicio del proyecto se los contacta, mayores son las posibilidades de disminuir los costos, ya que al encontrar los errores de forma temprana los cambios se realizan en la etapa de diseño.

"Estamos implementando una tecnología que recién se está adaptando al sistema local. Si estás por construir una casa podés resolver digitalmente todas las interferencias, podés ver todos los problemas que te encontrarías en la obra y te anticipás al conflicto. Al resolverlo, lográs un plano actualizado y al finalizar la construcción tenés un plano conforme a obra. Hay muchas herramientas interesantes".

Gracias a los conocimientos de los especialistas y la tecnología, cada vez logran introducir más mejoras que se traducen en innovación. "Por lo general usamos drones que están garantizados en el mercado, con un funcionamiento ya probado. Igualmente les hacemos modificaciones según nuestras necesidades", explicó Azcona.

Esta tecnología permite ver no sólo cómo quedará una edificación sino hacerle una especie de radiografía como se muestra en estas imágenes:

Con respecto a la pandemia, al estar trabajando para grandes empresas que no pararon su funcionamiento, no se vieron afectados en gran medida. "Nos hemos logrado adaptar bien al coronavirus. Por suerte, en lo que tiene que ver con la industria de la minería nos encontró bien ubicados porque al ser todos de San Juan podíamos continuar trabajando en los emprendimientos mineros y en las caleras que continuaban explotando. Nuestros servicios involucran a poca gente ya que al relevamiento lo hace un dron y nosotros no estamos en contacto con otras personas y el resto del trabajo es de oficina".

