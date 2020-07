Comercio sanjuanino: siguen las liquidaciones y apuestan a promociones por el Día del Amigo

miércoles, 15 de julio de 2020 20:25

Se acerca el Día del Amigo y el comercio sanjuanino vio una nueva posibilidad para potenciar las ventas en tiempos de crisis y dificultades económicas. Impulsados por el medio aguinaldo que percibió el sector público y que percibirá ahora el privado, los comerciantes redoblan las apuestas con más liquidaciones y promociones.

"Con la liquidación nos fue muy bien. Pero se sigue con mucha desesperación de ventas. Ahora se viene el medio aguinaldo de los privados", comenzó expresando Hérmes Rodríguez, desde la Cámara de Comercio, a Diario La Provincia SJ.

En este escenario, algunos locales decidieron mantener los outlet y las liquidaciones a raíz de que las ventas de invierno comenzaron más tarde y aún continúan los fríos. En este escenario, se sumaron las promociones por el Día del Amigo que es el lunes y que muchos ya están aprovechando con el 2x1 u otros descuentos.

"Detectamos que para el Día del Amigo están haciendo varias movidas con ofertas. Pero más allá de eso no hay nada porque también nos fue muy bien hace unos días", agregó Rodríguez.

Pago de medio aguinaldo

Este jueves a las 11 de la mañana la Cámara de Comercio participará de una reunión con el Sindicato Empleados de Comercio en la Subsecretaria de Trabajo. Allí se evaluará cómo será el pago del medio aguinaldo. Por parte de la Cámara se pedirá que se haga en cuotas en función de la situación que atraviesa el sector.

"En los comercios esenciales, no hay problema porque siguieron trabajando. El sindicato les va a exigir que paguen el medio aguinaldo. El problema es para los que no estamos trabajando desde el principio. A esos esperamos que se nos permita pagar en cuotas. Habrá algunos que sí podrán pagar, que tienen la posibilidad porque les funcionó el negocio, pero hay una gran mayoría que no, alrededor del 80%", explicó.