El deseo de Alejo para Navidad: está internado hace 60 días y pidió un dinosaurio e ir a casa

miércoles, 9 de diciembre de 2020 18:58

Alejo Delahaye tiene 4 años y hace 60 días está internado luchando contra una leucemia linfoblástica. Desde la habitación del hospital, el pequeño le pidió a su mamá que escribiera la carta para el Niño Jesús y Papá Noel, a 2 semanas de que llegue Navidad.

Con numerosos corazones y un gran árbol de Navidad dibujado en un costado, la carta expresa 3 deseos que conmueven a todos. El escrito dice: "te pido un dinosaurio y pronto irnos a casa"... "que todos los niños se sanen".

"Empezamos diciembre y nos encaminamos para la fiesta de fin de año. En este contexto hacemos juegos y buscamos ideas para hacer más llevadera la espera y este tiempo tan largo que se ha hecho de estar acá en la habitación, encerrados, sin ver a sus hermanitos. En esto apareció la idea de hacer la carta para Papá Noel y el Niño Jesús. Se vienen Navidad y hay que pedir los regalos", expresó Marcos, papá de Alejo, a Diario La Provincia SJ.

Con letra de la mamá escribió lo que él sintió en ese momento. Lo primero que pidió fue lo que podría pedir cualquier niño: un juguete. En su caso un dinosaurio porque le "encanta" y la reacción de su entorno fue inmediata. Por el amor que genera Alejo, los vecinos y familiares ya expresaron el deseo de cumplirle ese deseo.

El siguiente es "que se sanen todos los niños del mundo" y con esas palabras "sorprendió a todos". "Uno se lleva sorpresas minuto a minuto, nos sorprende a diario. Alejo es una personita muy especial, particular. Maduró muchísimo en este tiempo. Es un niño que pregunta de resultado de análisis, sabe qué antibióticos le están dando, y dice 'papá no te vayas a olvidar de darme el potasio en el almuerzo'. Está conectado con lo que le está pasando", contó Marcos.

Por eso, para su entorno "no parece un niño de 4 año" y "sorprende minuto a minuto" a todos por las reflexiones e ideas que plantea. "Es un soldado muy maduro y de la manera que se toma este proceso. Es un niño dosil, no es un niño que dice 'no quiero' o 'no me gusta' lo que le van a dar. Sino que abre la boca, hace caras feas y vamos para adelante", relató.

La habitación donde está internado Alejo se convirtió en un "bunker" para él. Tiene figuritas pegadas en la guarda y juguetes por todos lados. Es que es el único paciente alojado en esa habitación, y durante estos 60 días logró convertirlo en su hogar. Allí juega con los muñecos, dibuja, pinta, arma rompecabezas o se divierte con el celular.

Los padres sienten que su hijo "es una bendición" porque "a pesar de lo duro, invasivo y triste que se vuelve" todo el camino de lucha contra la enfermedad, el pequeño es una muestra de fortaleza. "Da batalla y cruza este momento como un soldado. Ha demostrado y demuestra superación y ganas de estar bien. Está conectado con su situación y sabe cuando está bien o cuando está mal", puntualizó.