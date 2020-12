Arrojaron huevos y tierra al auto de una docente: "lo hicieron con saña y conscientes del daño que provocaron"

miércoles, 9 de diciembre de 2020 18:30

Hay situaciones que son inexplicables. Una de éstas es la que le sucedió a una docente en el Barrio Patagonia II, en Villa Media Agua, Sarmiento. La profesora Daniela Dominguez dejó su auto estacionado en el puente de la casa de su mamá alrededor de las 21 horas y cuando se fue a retirar vio que le habían arrojado huevos y tierra.

No sabe quiénes fueron pero sospecha a partir del testimonio de un vecino que dijo ver lo que había sucedido. Los presuntos autores serían niños de la zona que al ser consultados negaron toda responsabilidad.

"Cuando me dispongo a regresar a mi casa, me acerco al auto y veo que el vidrio está manchado. En un primer momento pensé que me había quedado con detergente, porque lo había lavado unos horas antes. Pero al acercarme más veo que tiene tierra, aún mojada, y al intentar sacarla me doy cuenta de que debajo había huevo", relató Dominguez.

Al comprobar esto, observa también que le habían pasado las manos refregando la tierra con piedras en el parabrisas, lo que le provocó que terminara rayado y con un daño importante.

"Mi mamá le preguntó a uno de los vecinos si había visto algo, en ese momento sale el padre del vecino y nos comenta que habían sido unos niños de la misma cuadra. Precisamente, en ese momento, los niños van pasando por la calle y el hombre los intercepta y les dice que él había visto a uno de ellos al lado de mi auto y después salir corriendo hacia su casa", recordó la profesora.

Cuando él los reta, los niños negaron que habían sido ellos y responsabilizaron a otro vecino que vive en la cuadra posterior. "Luego de limpiar el parabrisas, y con mucha rabia por lo sucedido, me dirijo hacia la casa del muchacho al que habían culpado y le comento lo sucedido. A lo que el chico me dice que él no era responsable y que tiene cámaras en su casa que pueden demostrar que él estuvo en la vereda todo el tiempo", agregó.

El parabrisas tiene varios rayones en la parte del conductor que es donde refregaron la tierra con las piedras. Ésta es la primera vez que le pasa algo así e incluso como docente nunca tuvo que sufrir una situación por el estilo con algún alumno resentido.

"Es la primera vez que me pasa algo así. Hace un par de años que tengo mi vehículo pero he dejado el auto estacionado en varias partes de Media Agua por mucho tiempo, sobre todo en la plaza departamental, que está frente al colegio donde trabajo y nunca he sufrido ni un rayón. Por eso, me ha sorprendido que me suceda esto", explicó.

El hecho fue definido por la docente como "un acto de vandalismo" y siente que lo "hicieron con saña y conscientes del daño que provocaron y que pudieron provocar". "Se podía observar que la tierra fue tirada desde lejos, si hubiese ido una piedra más grande podrían haber trizado el vidrio", lamentó.

Por último se refirió a cómo se podría revestir esta situación y consideró que "debería haber un mayor control y límites por parte de los padres".