Aumentan las reservas en turismo rural para pasar las Fiestas en San Juan

martes, 8 de diciembre de 2020 20:38

Sin habilitación aún de campings y con viajes que tímidamente se activan fuera de la provincia, las Fiestas marcan una tendencia en disfrutarse cerca de casa. En ese sentido, se han potenciado los alquileres de cabañas y alojamientos de estilo rural y tienen un alto porcentaje de reservas.

"A contramano de la polémica que quiso encender el piloto de TC Julián Santero sobre los precios en nuestra provincia, el ritmo de demanda y de alquiler marcha bien. La gente opta por tener contacto con la naturaleza en zonas de Rivadavia, Santa Lucía, Pocito, Rawson, Zonda, Ullum y Albardón y estar en familia pero cerca de casa. La tendencia es que se alquila para pasar Nochebuena y quedarse hasta Año Nuevo", señaló Luis Tallara, de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan, a Diario La Provincia SJ.

De acuerdo al empresario, los sanjuaninos "no viajarán en lo inmediato; el contexto de pandemia nos ha generado un panorama de incertidumbre. Entonces, no es lo mismo en precios ni tampoco en el sistema de salud. Si alguien enferma o le pasa algo, está relativamente cerca de su casa y seres queridos. Para distenderse, la búsqueda se orienta a casas con piletas y espacios verdes para poder disfrutar".

En cuanto a precios, destacó que van desde $4000 por día en adelante pero "no precios desbordados como los que hablaba Santero, que en mí opinión se fue al pasto y no sabe el daño que podía hacernos con sus declaraciones. No conoce de lo que habla".

Sobre los valores para enero pueden tener un incremento y más si se incorporan o mejoran servicios. "Hay alojamientos rurales que están sumando zeppelin para gas y esa inversión demanda más de $100 mil. Se hace una actualización de precios pero acorde a lo que los clientes pueden pagar por las mejoras que van a aprovechar".

En el caso de los departamentos alejados, la demanda para las Fiestas y enero marcha a buen ritmo. Consultados por este diario, tanto en Calingasta como en Iglesia, desde los municipios expresaron que hay muchas consultas y reservas que se concretaron en estos días.