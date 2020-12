Aplausos en el emotivo último adiós a la vicerrectora de la UNSJ Mónica Coca

lunes, 7 de diciembre de 2020 16:40

Este lunes, la comunidad de la Universidad Nacional de San Juan se conmovió con el deceso de la vicerrectora Mónica Coca que hacía más de 30 días luchaba contra el coronavirus, enfermedad que superó pero después sufría una fibrosis pulmonar. Esta tarde, el velatorio de sus restos tuvo lugar en las salas de Cochería San José y hubo muestras de mucho afecto hacia la autoridad que se desempeñó, además, como docente e investigadora ligada al Departamento Ciencias de la Comunicación.

Por protocolo que restringe la cantidad de personas en la sala, en las veredas de la cochería y los sectores cercanos se congregaron amigos, familiares, exalumnos y colegas para darle el último adiós a Coca, quien en el último tiempo llevaba adelante su campaña para aspirar al Rectorado de la UNSJ.

Emoción, abrazos, lágrimas y un aplauso cerrado ante el traslado de sus restos al cementerio fueron parte del momento más difícil. Entre quienes estuvieron presentes para despedir el cortejo se encontraba el actual rector de la UNSJ, Ing. Oscar Nasisi.

Con un masivo aplauso dieron el último adiós a la vicerrectora Mónica Coca pic.twitter.com/mUMrypOQpd — DiarioLaProvinciaSJ (@laprovinciasj) December 7, 2020

El pasado 29 de octubre, Mónica Coca informó en sus redes sociales que padecía coronavirus. "Quiero contarles que como a tantos sanjuaninos y sanjuaninas, me tocó ser una de las contagiadas de COVID 19. Hace varios días me encuentro aislada en mi hogar, tranquila y atenta a nuevos síntomas, por el momento con tos y fiebre baja. A pesar de que tener el virus genera un gran impacto, estoy de muy buen ánimo y me gustaría trasmitirles plena conciencia sobre esto: muchos y muchas vamos a contagiarnos, como tantos se han contagiado, pero es muy importante mantenernos tranquilos. Para ahora y para siempre: la prevención es fundamental, no solo en momentos de coronavirus. Cuidémonos y cuidemos a los demás, el cuidado propio hoy es amor por el otro", compartió.

Sin embargo, complicaciones llevaron a que fuera ingresada en un sanatorio capitalino. Semana tras semana, su situación no presentó la mejoría esperada y no pudieron extubarla. El 29 de noviembre, fue su hija quien a través de las redes pidió cadena de oración ya que había atravesado un momento crítico.

Desde la Dirección de Salud Universitaria, el Dr. Duilio Gómez explicó que el virus provocó una neumonía en Coca que desató una “fibrosis pulmonar". Pese a que sus riñones y corazón estaban estables, lamentablemente la desmejoría progresó y esta madrugada, dejó de existir.

Son innumerables las muestras de afecto y reconocimiento a Mónica Coca en las redes sociales por parte de instituciones, autoridades gubernamentales y no gubernamentales como de amigos, familiares, exalumnos y colegas que destacaron su profesionalismo, impulso a la educación pública y gratuita y también, las bases del proyecto que defendía en la carrera hacia el Rectorado.