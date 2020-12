San Juan ya registró 35 embarazadas con Covid, 6 llegaron al parto siendo positivas

sábado, 5 de diciembre de 2020 09:00

Desde el inicio del brote de coronavirus en San Juan, la provincia ya registró a 35 mujeres embarazadas que se contagiaron de Covid de manera directa o por ser contacto estrecho de otros casos. Si bien el estado de embarazo asusta a esas mujeres que temen por alguna complicación, desde la dirección de Materno Infancia aseguraron que hay un balance positivo en el curso y superación del estado del virus.

“Hasta el momento llevamos 35 pacientes embarazadas en seguimiento, de ese número algunas de ellas se contagiaron Covid directamente, y otras fueron contactos estrechos de otros casos positivos, que de acuerdo a las definiciones que manejamos, también se consideran. En esos casos, se trabajó con el lema “quédate en casa” más que nunca y estar totalmente aislada. Lo más significativo de esto es que pudimos hacer el seguimiento a todas, de acuerdo a las cinco zonas sanitarias”, contó la doctora Sandra Merino a Diario La Provincia SJ.

Según los datos obtenidos en base a las atenciones realizadas, las embarazadas no presentaron complicaciones al momento de cursar la enfermedad, originadas por el virus. "En los seguimientos que realizamos pudimos saber que los síntomas más frecuentes que presentaron fueron los mismos que el resto de la población, aunque la congestión fue la que primó. Hubo 6 pacientes embarazadas con Covid que por diversas razones necesitaron hospitalización, o porque era la finalización de su parto o porque presentaron alguna complicación durante el embarazo, pero no referidas al Covid. Esto es un día a día, la pandemia no finalizó y nos obliga a estar atentos a los casos, aunque hasta el momento consideramos que sobre las embarazadas hay un balance positivo”, detalló Merino.

El trabajo y seguimiento a mamás con Covid no sólo se extendió al momento del embarazo sino también después de que dieron a luz. “El trabajo sobre las puérperas es diario ya que desde maternidad nos informan día a día de las mamás que dieron a luz y nosotros nos encargamos de hacer un seguimiento en los próximos 7 días a ese parto. Las características principales es conocer cómo están ellas de salud y los bebés, si lograron realizar el primer control y si no lo hicieron, derivarlas al centro de salud más cercano”, indicó.

Y agregó que “resaltamos la coordinación con instituciones privadas en donde también pudimos trabajar en el cuidado de las pacientes embarazadas, y también en el cuidado del personal de salud, advirtiendo situaciones de riesgo sabiendo que nuestra exposición es mayor”.

Por su parte, la doctora Ethel Vera, desde maternidad del Hospital Rawson, señaló respecto a las embarazadas que en el último tiempo presentaron diagnóstico de Covid, que la positividad en la ausencia de complicaciones “se debe a que son pacientes jóvenes y generalmente no presentan comorbilidades previas”.

“De las pocas pacientes, entre 3 o 4, que registramos en el último tiempo, ninguna presentó sintomatología ni moderada ni severa. La mujer embarazada es paciente joven y sana generalmente. Desde la bibliografía sabemos que la mamá embarazada que más se puede llegar a complicar es la que presenta comorbilidades como hipertensión o diabetes, pero nosotros no hemos tenido”, resaltó.

Desde materno infancia sostienen que es importante que la embarazada continúe con los controles prenatales para dar seguimiento al embarazo, aunque estos a veces resulten más espaciados:

Frecuencia de controles de embarazo de bajo riesgo