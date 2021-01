Identificar la vajilla y cuidar la cadena de frío: los tips para recibir el Año Nuevo en San Juan

jueves, 31 de diciembre de 2020 15:36

Estamos a horas de la cena de Año Nuevo y para muchas familias, será la oportunidad de un especial reencuentro. Sin embargo, no se deben perder de vista que estamos transitando el verano sanjuanino, lo que obliga a prestar atención a la manipulación y a la conservación de los alimentos. Además, las medidas sanitarias por coronavirus tienen que estar presentes a la hora de ser parte de la mesa para cuidarnos y cuidar a los que más queremos.

Es por eso que la licenciada en Nutrición y Magíster en Salud materno infantil, Romina Laspiur (MP 159) enumeró a Diario La Provincia SJ todas las recomendaciones a tener en cuenta.

"Los festejos de fin de año suelen incluir excesos alimentarios debido a las características de los platos típicos de las fechas. Es sabido que por las tradiciones que heredamos de otros países, en donde diciembre es un mes frío, muchas de las comidas, tanto dulces como saladas, cuentan con un gran contenido calórico. Toda una contradicción, porque en verano, debido a las altas temperaturas, se sugiere consumir como carnes magras, vegetales y frutas frescas, con menor densidad calórica", señaló.

Además, destacó que "se estima que durante las cenas de fin de año se pueden llegar a consumir hasta unas 10 mil calorías, el equivalente a lo que se ingiere en cuatro o cinco días comunes. Sin embargo, hay formas para reducir tanto el contenido calórico así como para planificar las comidas y volverlas más saludables. En primer lugar, no hay que pasar el día sin comer para esperar a la cena. Es recomendable tener comidas más livianas durante el día para no llegar con tanta hambre a la noche. Realizar las 4 comidas principales como se debe hacer a diario (desayuno, almuerzo, merienda y cena) La idea es comer con moderación, ya que en la mesa la mayoría de las preparaciones son bastante calóricas".

Tips saludables para las fiestas

-Al momento de realizar las compras controle las fechas de vencimiento de todos los productos y no compre alimentos sin fecha, marca o números de registro, ni aquellos cuyo envase se encuentre en malas condiciones.

-No compre alimentos preparados que se exhiban a temperatura ambiente, fuera de un refrigerador.

-No compre huevos que tengan la cáscara rota.

-Para manipular alimentos, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón antes y después de cocinar; no mezclar alimentos crudos y cocidos y guardar en la heladera y tapados aquellos alimentos que no van a ser sometidos al calor antes de ser ingeridos; lavar las frutas y verduras antes de guardarlas en la heladera y prepararlas; evitar la contaminación cruzada, utilizando distintos utensilios para manipular los alimentos crudos y los cocidos; conservar los huevos en la heladera y en su envase original; y no volver a congelar un alimento que ya fue descongelado. Por último, si no posee agua de red controlada, hiérvala antes de usarla.

-Durante la cocción, las carnes y comidas que llevan carne picada o trozada deben cocinarse hasta que no queden partes rojas o rosadas en su interior, mientras que los huevos deben cocinarse hasta que la clara y la yema estén firmes.

-Al momento de comer también surgen algunos consejos, como el de no dejar alimentos cocidos y/o perecederos a temperatura ambiente durante más de dos horas.

-Identificar la vajilla con el nombre de cada uno de los integrantes de la mesa.

-Colocar alcohol en gel o al 70 % en la mesa, para la desinfección de las manos y de la vajilla previa cena.

-No saltear ninguna comida para no llegar con hambre al final del día.

-Consumir porciones pequeñas.

-La variedad de platos hará que se sienta tentado a probar todo, lo que llevará a un mayor consumo calórico. Coloque en un plato lo que va consumir.

-Moderar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas. El alcohol en exceso, además de predisponer a conductas de riesgo, aporta muchas calorías. Para disminuir la cantidad ingerida, se sugiere consumir agua mientras se bebe alcohol.

-Preparar ensaladas variadas, que incluyan vegetales frescos de todo tipo y color. Y postres a base de fruta fresca, como ensaladas, pinchos o sorbetes.

-No es obligación comer todo lo que pongan en la mesa. No consumir por encima de nuestro apetito y saciedad. Importa la cantidad y la calidad.

-Cuidar la cadena de frío de los alimentos por las altas temperaturas.

-Calcular la cantidad de alimentos preparados en base a los invitados. Así se evita el desperdicio.

-No dejar de realizar actividad física durante estos días.