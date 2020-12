Aseguran que pese al aumento de precios, en San Juan no disminuyó el consumo de carne

jueves, 3 de diciembre de 2020 11:55

Debido a la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19, múltiples sectores vieron impactados los precios de los productos, en algunos casos con considerables aumentos. Uno de ellos fue el sector de carnes, desde donde registraron un aumento de $100 en el kilo, desde junio hasta noviembre.

Sin embargo, pese a la suba, aseguraron que el consumo no disminuyó y por el contrario, en algunos meses se vio incrementado. "Durante la pandemia, hasta noviembre, hubo un aumento progresivo en el consumo de carnes. En los meses del IFE, cuando el Gobierno asistió a la gente se produjo un pequeño aumento", señaló en AM 1020, Gabriel Gochicoa, de la Abastera del Valle.

En este sentido, Gochicoa aseguró que el declive en los niveles de consumo se está produciendo actualmente, pese a los registros de los fines de semana. "La gente se volcó a la compra de huesos con un poco de carne y carne molida".

Respecto de los fines de semana, agregó que "las ventas aumentan en un 40% durante el viernes, sábado y domingo". Al momento de referirse al pedido del presidente Alberto Fernández sobre precios accesibles para las fiestas de fin de año, Gochicoa sostuvo que hasta el momento no se tienen novedades.

"No hemos tenido ningún informe, nosotros solo traducimos un porcentaje y si no hay nada específico es imposible que llegue eso. En la exportación se va "lo mejor" como el lomo y quedan los cortes de pecho, paleta y piernas. Si los frigoríficos tienen una subvención por parte del Estado y nos lo traducen a nosotros, podemos salir con un precio subvencionado, pero si no hay un informe, no", finalizó.