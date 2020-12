En San Juan ya registran más de 50 denuncias por animales heridos o perdidos tras Navidad

domingo, 27 de diciembre de 2020 13:45

Desde hace años, no sólo en San Juan sino en varios puntos del país y del mundo, se trabaja en la concientización sobre el no uso de pirotecnia, debido a las graves consecuencias que tienen los estruendos en personas con autismo y también en animales.

En este punto, desde el Refugio Campito San Roque, de San Juan, aseguraron que después de las primeras horas del 25 de diciembre, se registraron más de 50 denuncias por mascotas perdidas, heridas y hasta muertas a causa de la pirotecnia en los festejos.

"Es lamentable porque ya no sabemos cómo hacer entender a la gente de lo grave que es esto. En Caucete nos avisaron que un niño le habría puesto un petardo en la boca a un perrito callejero y el animal salió huyendo. Hasta el momento no lo encontramos y tenemos lo peor al día de hoy", contó Silvina Rey, referente del refugio, a Diario La Provincia SJ.

En redes sociales se multiplicaron los pedidos de ayuda para hallar a perros y otras mascotas de diferentes razas, recibiendo algunas familias la noticia que no querían escuchar. "Hay un chico de Buenos Aires que vino con su familia a pasar las fiestas y su perrita salió huyendo por los ruidos. Ellos están en Santa Lucía y no pueden regresar a Buenos Aires sin su compañera, es muy triste", señaló la proteccionista.

"Hubo reportes de lugares donde pusieron pirotecnia en las plazas, lamentablemente no podemos llegar a cubrir cada rincón donde hay un animalito que nos necesita, por eso apelamos a la responsabilidad de la gente. Creímos que por la crisis económica de este año no habrían tanta pirotecnia, pero en lugares no fue así, hubo ruido y estruendos toda la noche y eso nos entristece mucho", indicó.

"Hablamos de seres vivos que sufren, ahora tememos por las denuncias que seguimos recibiendo por redes sociales, pasan los días y se multiplican y aún falta la fiesta de Año Nuevo, tenemos que cambiar", finalizó.