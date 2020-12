Fernando, el genio del reciclado que crea juguetes de cartapesta

jueves, 24 de diciembre de 2020 00:00

Reciclar lo puede hacer cualquiera sin embargo hacer buenos productos y recibir demanda de quienes lo tienen en sus manos, son pocos. Fernando Moreira tiene 24 años de edad y vive en Cochagual, Sarmiento. El joven nació en aquel pueblo y desde chiquito se vio motivado por el arte. Si bien al principio recibió consejos de sus maestras, con el correr de los años se fue formando con la mirada y la intuición.

Autodidacta de corazón, el joven se convirtió en el último tiempo en uno de los artesanos más demandado por los choferes de colectivos a partir de las réplicas que hace de las unidades de transporte público. Además conquista la mirada de muchos niños con sus muñecos y hasta dinosaurios hechos con papel y cola.

"Amo los dinosaurios. Un día me propuse hacer uno y me salió bastante bien. Empecé a armar y le gustó a la gente. Ahora vendo colectivos de colección de toda las empresas", destacó el artesano a Diario La Provincia SJ.

La técnica que usa es cartapesta que es una técnica originaria de Italia y que utiliza trozos de papel periódico cortados a mano y unidos mediante pegamento. Esta técnica la aprendió solo aplicando su "imaginación" y el resultado llevó a que fuera convocado para la Fiesta Nacional del Sol en un stand y para exposiciones del INTA.

"Voy haciendo mientras me van pidiendo. El año pasado me pidieron muchos dinosaurios, acá en Sarmiento, pero también en 25 de Mayo y Caucete. Ahora lo que más hago son colectivos de colección que me piden los choferes", destacó.

La atracción de los choferes por las réplicas en cartapesta de los colectivos nació casi de casualidad. Es que Fernando Moreira le regaló a un nene de Cochagual un micro hecho en esta técnica y cuando él subió al colectivo, el conductor se sintió atraído. "El chofer le empezó a preguntar y el niño le dijo que se lo habían regalado, le pidieron mi contacto y me empezaron a hacer los pedidos", señaló.

Ahora tiene varios encargos de colectiveros de diferentes empresas y si bien está "atariado", hace pocos días se dio su lugar para hacer un dinosaurio para un niño que se encuentra luchando contra el cáncer en el Hospital Rawson y se lo regaló.

"Alejo me causó ternura y en un día se lo hice y se lo pude llevar", finalizó anhelando seguir creciendo de la mano de este trabajo.