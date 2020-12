Crisis hídrica: esperan una recuperación del río en 2021 para llegar con reservas al 2022

miércoles, 23 de diciembre de 2020 12:00

El 2020 finaliza con una crisis hídrica pronunciada en San Juan y desde la Dirección de Hidráulica se esperanzan con un mejor comportamiento del Río en 2021, a fin de que no cesen las reservas en la provincia.

"Estamos transitando tres años de crisis hídrica importante que, por suerte, los diques nos han podido dar las reservas que necesitamos. El tema es que venimos consumiendo esas reservas durante tres años y hemos llegado a este año con una situación bastante crítica en términos de que, para el año que viene, si el Río no se recupera, estaremos en un nivel muy bajo de reservas. Prácticamente cero para el 2022", indicó el director de de Hidráulica, Oscar Coria en diálogo con radio AM1020.

En este escenario, la preocupación se extiende a medidas, sobre todo apelando a la responsabilidad de los ciudadanos, para minimizar las pérdidas y tratar de incorporar el poco y captar agua subterránea y analizar los lugares donde se produzcan las pérdidas.

"Tenemos para 2022 un pronóstico de que si el Río se comporta como este año, nos quedamos sin reservas", aseguró Coria. "Eso quiere decir que no tendríamos reservas disponibles de agua superficial, lo que no implica que no tengamos reserva de agua subterránea. Lo que pasa es que para eso se requiere de otra inversión para captar el agua", explicó.

"Hay que hacer obras para evitar las pérdidas de agua, si trabajamos en el riego e impermeabilizaciones de canales, todos podemos ayudar para minimizar las pérdidas y si el Río trae menos agua, tengamos la posibilidad de usar eso. Si hoy no hacemos ningún tipo de acción, para 2022 la situación es crítica", finalizó.