Superó el cáncer: su mamá y su abuela acompañaron a Papá Noel a repartir juguetes en el Hospital

lunes, 21 de diciembre de 2020 09:42

Superó el cáncer. Ésa fue la mejor noticia que pudo haber recibido la familia Espinoza. La pequeña Diana recibió la noticia de los médicos el pasado 1 de diciembre y la alegría se dibujó en el rostro de todos. A partir de esto su madre y abuela quisieron agradecerle a la vida este hecho y acompañaron a Papá Noel en una campaña que este lunes se llevó todas las sonrisas.

Pilar Espinoza y Micaela Espinoza, abuela y madre de Diana, se pusieron el sombrero de ayudantes de Santa Claus y con los bolsos cargados de regalos llegaron a las 7.30 al Hospital de Niños. Allí llevaron los más de 100 juguetes que lograron juntar con los 50 padres de la agrupación que lucha por la Ley Oncopediátrica.

Diana terminó con su quimioterapia el 1 de diciembre, después de enfrentarse a un linfoma por vario tiempo. A los 5 años se lo diagnosticaron por primera vez y tras luchar contra éste pudieron disolverlo pero a los 7 años le dio una recaída y fue un nuevo esfuerzo de todos para superarlo.

"Por ella nació nuestro compromiso con los chicos. Nuestro ángel es la señora Miriam que es la enfermera que es la cabeza del grupo y que siempre nos ayuda. Lo único que queremos es tener la ley", señaló Pilar a Diario La Provincia SJ.

Motivados por el espíritu navideño, el deseo que el proyecto sea ley y agradecidos porque Diana se curó, ambas se unieron a Axel Fernández, Mirna Quiroga, Mariela Recabarren y Romina Zárate y llegaron este lunes hasta el Hospital de Niños. Si bien no pudieron ingresar al área de internados del hospital, por protocolo covid-19, y para evitar contagios, el grupo de personas solidarias repartieron los juguetes a los niños que se encontraban en la sala de espera.

Los juguetes fueron donaciones de Casa Rey, municipalidad de Chimbas, Rawson y Caucete, vecinos y el concejal Cornejo.

El proyecto de ley oncopediátrica nació a nivel nacional hace pocos meses y en la provincia surgió de la mano de Mariela Recabarren, una madre que tiene su hija recuperada de la leucemia pero que atravesó por la misma tormenta.

El proyecto de ley, que está en manos del diputado Enzo Cornejo por el bloque Pro-Juntos por el Cambio, pretende "lograr un certificado, expedido por la autoridad de aplicación el cual garantice un tratamiento integral del cáncer infantil, que toma en cuenta no solamente la perspectiva médica, sino también los aspectos psicosociales que afectan al niño y a su entorno".

La propuesta del proyecto:

1. Aspecto médico: el diagnóstico temprano, tratamiento adecuado, mantener el tratamiento durante el tiempo necesario, el estado nutricional óptimo, la actividad física.

2. Aspecto psicológico: equipos integrales que ayuden a evaluar el estado mental y emocional de niño, ayudarles a manejar su enfermedad y apoyando a los padres y a su entorno a través de terapias individuales y grupos de autoayuda.

3. Aspecto social: teniendo en cuenta su familia, que si bien no es de índole médico, sí repercute en el tratamiento, los Trabajadores Sociales o Asistentes Sociales, los asistentes en asuntos que son producidos por la situación que genera el cáncer en las familias de niños con dicha enfermedad.

a. Tramitar ayuda financiera en todo momento, especialmente cuando las familias se encuentran lejos de sus domicilio.

b. Articular la relación entre el paciente y la escuela, asegurando el apoyo educativo domiciliario u hospitalario.

c. Proporcionar actividades de animación, ocio, juefo, etc. con el fin de evitar el aislamiento y favorecer la integración social.