Salud Pública, pendiente de la calidad de servicio del 107 ante las renuncias masivas de médicos

miércoles, 2 de diciembre de 2020 10:02

La renuncia de 16 médicos al servicio de emergencias 107 encendió la alarma en el Ministerio de Salud Pública que está atento a cómo progresa tanto la situación al 15 de diciembre, fecha en la que los profesionales dejarían sus puestos.

"Estamos ocupados, no preocupados por el momento. Se trata de una empresa privada que tiene un conflicto con sus médicos y de concretarse la renuncia, son 16 puestos que deben ser cubierto. Estamos en contacto permanente con ellos y nos han asegurado que tienen postulantes para cubrir todas esas vacantes", explicó el secretario administrativo del ministerio, Guillermo Benelbaz a radio AM1020.

El funcionario manifestó que es "este es un momento delicado y estamos atentos a que no se afecte un servicio sensible. Si no se cumple con los estándares requeridos, se tomarán medidas pertinentes como una sanción o la rescisión del contrato y posterior llamado a licitación. No es el mejor momento para licitar porque estamos en pandemia y es fin de año pero como posibilidad, también existe".

La negociación con los profesionales que renunciaron, que son 16 de un plantel de 20 médicos, transita instancias en la Subsecretaría de Trabajo y se comprometieron a trabajar hasta mediados de este mes. Su dimisión tiene que ver con un conflicto salarial y de condiciones laborales.