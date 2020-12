Tras la fuerte demanda: ¿qué pasó en San Juan con la venta de tabaco?

viernes, 18 de diciembre de 2020 00:00

Han pasado algunos meses, aunque parecen años, desde aquel difícil abril que tocó vivir este año a los consumidores de cigarrillos. Las medidas gubernamentales entorno a la pandemia, que fueron más rigurosas en su inicio, hicieron mella la industria del tabaco.

La parálisis de las fábricas debido al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que impuso la pandemia por CoVid 19, provocó un desabastecimiento generalizado en todo el país, y San Juan no fue la excepción. Ante esto, los consumidores recurrieron a hacer largas colas para comprar lo que pudieran de cigarrillos y se dieron búsquedas frenéticas detrás del último paquete.

Muchos vendedores se aprovecharon al punto de pedir 500 pesos por un “atado” de segunda marca. Ante este escenario, el clásico tabaco armado repuntó sus ventas hasta el límite de la escasez. En el ocaso del 2020 ¿cómo siguió el consumo de tabaco armado? ¿Se abrió la demanda o se regularizó a los niveles anteriores a la pandemia?

En abril la gente hacía fila para comprar tabaco

“Actualmente un tabaco para armar cuesta entre 150 y 200 pesos”, explicó a Diario La Provincia SJ, Ariel Pintor, que desde hace años trabaja en un kiosco en un punto estratégico en Plaza 25. Luego subrayó: “a eso hay que agregarle el tema del papel y como mínimo te gastas entre 210 y 230, aunque te armes 50 cigarros un 20 de los más baratos está en 100 pesos”.

No faltó el caso en el que los kiosqueros debieron dejar de vender. “Yo no subí los precios y tuve que dejar de traer cartones”, declara Julio Aballay, a cargo de puesto en Avenida Libertador. “Al día de hoy conservo mis clientes fumadores, al que preguntaba lo mandaba a algunos lugares que no se abusaban o no tocaban tanto los precios, pero si yo vendía después no podía reponer”.

El comerciante José Agüero, que vende cartones y bolsas para armar asegura que “el que ahora compra tabaco armado es el que siempre le gustó, por lo general es gente grande”. “En ese momento no había nada entonces los clientes compraban lo que tenías. Desde hace tres meses que no repongo el tabaco armado”, finalizó sentenciando el breve auge de este producto en época de pandemia.