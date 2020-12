Mónica Jofré por la muerte de su tía por coronavirus: "fue muy duro no poder despedirla'

viernes, 18 de diciembre de 2020 12:40

La doctora Mónica Jofré, jefa de Epidemiología, vivió de cerca los golpes del coronavirus. La profesional sufrió la muerte de su tía que se contagió de covid-19 y estuvo 48 horas internada en el Hospital Federico Cantoni de Pocito.

La doctora contó que ella era "la tía" y muy querida. "Fue mi tía Mercedes que estaba delicada de salud pero se contagió. En 48 horas falleció. Vivir esto de cerca es muy duro, no poder despedirte, pudimos ir al cementerio pero verlo de lejos atrás de las rejas", expresó.

Luego señaló que su tío y primos son muy reservados y que manejaron el caso solos hasta donde pudieron ante de pedirle ayuda. "La verdad que los ayudé todo lo que pude. Ellos tienen el concepto de no molestar, no son los que esperan que uno solucione todo. Tuvieron el problema que cualquiera pudo tener. No podían trasladarla y no se encontraba un tubo de oxígeno para el domicilio", explicó e indicó que luego se pudo agilizar todo para trasladarla al hospital.

Mónica Jofré se convirtió en el 2020 en una de las figuras más queridas por los sanjuaninos a partir de su rol central en el tema de lucha contra el coronavirus en la provincia.