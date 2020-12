Jofré sobre la vacuna rusa a los mayores de 60 años: "me sentí decepcionada"

viernes, 18 de diciembre de 2020 15:15

Mónica Jofré confesó que se sintió decepcionada por lo que trascendió este jueves con respecto a que no es recomendable, por ahora, aplicar la vacuna rusa a las personas mayores de 60 años de edad. E indicó que "si bien uno esperaba" la llegada del coronavirus a San Juan, "uno tenía la idea que iba a ser lejano". "Empezó el brote y ahí empezaron los muertos", lamentó en radio Sarmiento.

Luego señaló que al principio cada llamada para notificar a algún sanjuanino que tenía coronavirus "duraba 40 minutos" y cuando recibían el diagnóstico, "la gente se ponía a llorar". "Esos meses fueron fuerte, eso ha sido muy impactante", confesó.

La jefa de Epidemiología confesó que se sintió "decepcionada" cuando escuchó este jueves la palabra del presidente de Rusia, Putín, diciendo que por ahora no se aplicó la vacuna porque no se la recomendaron. "A todos nos decepcionó, me sentí desilusionada, con bronca e impotencia", destacó.

"Todos sabemos que hay grupos antivacunas. Veníamos trabajando en desmitificar todo lo que se hablaba, de que la gente entienda que la vacuna no te va a enfermar sino proteger, explicar por qué se hizo en tiempo record y no como las otras vacunas. Y pasó esto, todo te causa impotencia porque lo que uno no quiere es dar marcha atrás. Hay que trabajar mucho y rogar que haya credibilidad", agregó.

"Hay que esperar todo el papelería, la aprobación para este grupo, mientras tanto avanzaremos a los otros grupos porque no está aprobada para ese grupo etario, quiero confiar en lo que es la ciencia y los laboratorios", señaló.