Eclipse en 5 claves: cómo será la cobertura del sol en cada departamento, horario y cómo ver online

lunes, 14 de diciembre de 2020 00:00

Este lunes, un nuevo eclipse total de sol se vivirá en la Argentina. El astro quedará cubierto al 100% cuando la luna se interponga en su camino. El fenómeno ocurrirá entre las 13 y las 14 horas, aproximadamente, dependiendo de dónde se encuentren, quienes este lunes estén en una estrecha franja que va desde San Martín de los Andes hasta Las Grutas, al norte de la Patagonia.

En San Juan, el eclipse no será total sino que tendrá una parcialidad promedio del 69%, con zonas donde alcanzará incluso al 71%. Es decir, el sol no quedará del todo cubierto, no se oscurecerá como ocurrió en julio del 2019, pero sí se observará el fenómeno con gran amplitud.

Para verlo online hay un streaming en el Youtube de la Nasa en Español y de Canal 10 de Rio Negro.

1. Horario del eclipse en San Juan

Todo el momento del paso de la luna por delante del sol tendrá una duración de 2 horas, 55 minutos, 57 segundos comenzando a las 11:38 y finalizando a las 14:34, teniendo el máximo de la parcialidad a las 13:04.

En la Ciudad de San Juan, más precisamente en el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, la cobertura del disco solar será del 69% a una altura sobre el horizonte de 80,04°.

2. Parcialidad departamento por departamento

El fenómeno tendrá una parcialidad visible en la provincia en promedio de aproximadamente el 69,10% de cobertura del sol. Esto significa que más de la mitad del astro se "apagará" por el cruce del a luna. Según el sitio Timeanddate, habrá una franja en la provincia donde la cobertura del sol será mayor. Esto es en la zona sanjuanina del sur de Calingasta y Sarmiento donde se verá con una parcialidad que irá del 70% al 73% (Cerro Plomo). Por ejemplo en Retamito, estima que tendrá una cobertura del 71,34%.

La parcialidad en San Juan variará de menor a mayor de norte a sur. Es decir, los departamentos ubicados más al norte de la provincia tendrán una parcialidad de la cobertura algo menor que las zonas del sur.

Albardón: 65%

Angaco: 64%

Calingasta: 70%

Capital: 69%

Caucete: 68%

Chimbas: 69%

Iglesia: 60%

Jáchal: 63%

9 de julio: 69%

Pocito: 69%

Rawson: 69%

Rivadavia: 69%

San Martín: 69%

Santa Lucía: 69%

Sarmiento: 71%

Ullum: 68%

Valle Fértil: 63%

25 de Mayo: 70%

Zonda: 70%

3. Los lugares con mayor cobertura en San Juan

Cordón de Las Tres Quebradas (Calingasta): 71,54% cobertura del sol a las 13:03 horas

Punta Cortaderal (Calingasta): 71,96% a las 13:01 horas

Cerro La Fortuna (Calingasta): 72,44% a las 13:02 horas

Cordón del Cerro Plomo (Calingasta): 73,37% a las 13:01 horas

Cerro Pedernal (Sarmiento): 71,56% a las 13:04 horas

Retamito (Sarmiento): 71,34% a las 13:04 horas

Tres Esquinas (Sarmiento): 71% a las 13:05 horas

4. Operadores para vivir una experiencia única

Con reserva y cumpliendo los protocolos vigentes, los prestadores locales ofrecen distintas actividades :

Estación C.U. Cesco en Barreal, Calingasta, 2648441087.

Observatorio Félix Aguilar en Chimbas, 2644231467.

Conociendo nuestro cielo en Aceitera Campo de Olivos, 2646255007.

Astronómades en Parque La Quebrada de Zonda, 2645434445.

Campo de estrellas en Albardón, 2644682181.

Finca el desafío del Inmigrante en San Martín, 2644457609.

5. Ver el eclipse con protección

Para ver en forma directa el eclipse se deben usar anteojos especialmente diseñados y certificados con la norma ISO 12.312-2 del 2015, también se puede utilizar una cámara oscura que se puede fabricar de manera casera con una caja de zapatos.

Para aquellas personas que utilizan anteojos recetados, se recomienda "utilizar los anteojos para el eclipse por delante de los habituales, porque están diseñados para recibir la luz paralela que viene del sol

Las consecuencias por observar el eclipse sin la debida protección, pueden ser disminución de la visión, alteración en la percepción de los colores y formas, aumento en la frecuencia de patologías de la superficie del ojo, cataratas y ceguera.

Es importante prestar atención a posibles síntomas que pueden manifestarse por lo general, de seis a 12 horas después de la exposición a los rayos solares como irritación, hinchazón, ardor, lagrimeo, enrojecimiento progresivo de la conjuntiva, dolor que no permite abrir los ojos o visión turbia.