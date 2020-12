En San Juan se registra sólo un 5% en ventas de paquetes turísticos a la Costa Atlántica

jueves, 10 de diciembre de 2020 08:00

Ya pasaron 10 días del mes de diciembre y las empresas sanjuaninas de turismo nacional no logran vislumbrar un escenario positivo de cara a la temporada alta de verano. Cuando años anteriores en esta misma fecha se registraban altos niveles de ventas en paquetes turísticos para la Costa Atlántica, en este 2020 la caída es notoria y casi total.

Sin embargo, las cifras no tocan sólo a las costas argentinas, sino también a cualquier otro destino nacional que parecen haber quedado lejos del interés de los sanjuaninos.

“Hasta el momento registramos muchas consultas pero las ventas han sido escasas, pensamos que el sistema de pre-compra podía impulsarlas pero no. Con respecto a la misma época en 2019 las ventas de paquetes llegan solo al 5%. Aún hay desconfianza entre los sanjuaninos que seguramente no se animen a viajar a la Costa hasta tanto no esté la vacuna”, contó a Diario La Provincia SJ, Ariel Giménez Bacur, de la Cámara que nuclea las agencias de viaje.

En comparación, la temporada 2019-2020 para vacacionar fue considerada como buena después del 2018, debido a que hubo algunas empresas que en diciembre de 2019 agotaron sus reservas hasta el 22 o 23 de enero.

“Más allá de la Costa, hasta el momento no registramos otro destino nacional que se presente como favorito para los sanjuaninos. En general se van a mover con turismo interno y regional. En cuanto al precio de los paquetes, es tan variable los costos que se manejan que según si se quiere alojamiento o también con transporte. Un paquete hoy está arriba de los $30.000 y eso representa un 40% de los precios que manejábamos el año pasado”, detalló Giménez Bacur.

Y agregó que “lo positivo en este caso es que el fin de semana largo pasado hubo muchos turistas en la Costa y eso puede llegar a motivar a los demás, ya que se llevó a cabo la implementación de un protocolo previsto”.

Según el empresario, el panorama se replica para otras empresas que viven las mismas circunstancias y que algunas de ellas ya decidieron no trabajar la temporada, con el fin de no registrar mayores pérdidas.