Enzo Muñoz, el periodista que le puso voz a los hockistas sanjuaninos en Europa

sábado, 7 de noviembre de 2020 17:16

Como cada 7 de noviembre, la Argentina celebra el Día del Periodista Deportivo. Este año, con la invasión del coronavirus ha sido muy particular para todos, pero hay quienes han sabido reinventarse y encontrar un nuevo lugar para trabajar. Uno de ellos es el Enzo Muñoz, quien pasó del éter a la nube. Es que con una carrera de casi 25 años en la radio, decidió que era momento de expandir sus horizontes y ahora se dedica a relatar los partidos de hockey a través de Youtube. Se trata de enfrentamientos que tienen lugar en Europa y con deportistas sanjuaninos como protagonistas.

Sus inicios fueron casi una casualidad. Es que lo primero que hizo fue un curso de operador de Radio y cuando comenzó a trabajar en Radio Trinidad se dieron cuenta de su pasión por el deporte. Así fue como pasó de un lado de la "pecera" al otro y terminó saliendo al aire leyendo las principales noticias del rubro.

Aunque tuvo varios debut, el primero que se le viene a la mente es la primera vez que relató un partido y que considera como el inicio de su carrera. "Arranqué el 20 de noviembre de 1994 relatando mi primer partido de prueba entre Olimpia y Concepción, en cancha de Concepción. Tenía 19 años. Comencé haciendo información deportiva en una radio de cuarteto, en Radio Trinidad, y surgió la posibilidad de empezar a participar en deporte en Radio de La Paz. Allí había un grupo grande de periodistas con mucha experiencia como Gerardo Picon, Ricardo Rodríguez, entre otros. Ellos se terminaron yendo y quedó a cargo de Eduardo Guido Chalela, alguien que fue muy importante en la radiofonía del deporte en la provincia. Él fue el que me sugirió y me animó a relatar. Me hizo una prueba mandándome a la cancha de Concepción a hacer los primeros relatos", recordó Enzo en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Poco a poco, el fútbol, pero sobre todo el hockey le fueron cumpliendo sueños e incluso el amor. Así fue como terminó relatando 15 mundiales. "El hockey me ha dejado muchas cosas lindas. He conocido el mundo, es algo que me apasiona. Me dio hasta a mi familia, a mi mujer. Nos conocimos cuando ella era jugadora, fue dos veces campeona del mundo", confesó Enzo.

Pasión compartida

Desde sus inicios por el camino del deporte estuvo acompañado de alguien muy importante, su padre, Juan Carlos Muñoz. "He podido compartir con mi viejo viajes. En un mundial en el 95 en donde Argentina fue campeón del mundo en Brasil, y en el 2015 viajamos a Francia en donde Argentina también fue campeón. Él de chico soñó con ser periodista pero no pudo, porque había que comer antes que perseguir los sueños. La economía no era fácil. Mi abuelo era contratista de finca entonces vivían al día. Había hecho un contacto con un periodista de El Gráfico, pero tenía que irse a Buenos Aires y no podía permitirse dejar a mi abuelo. Por eso se quedó".

Alrededor de 1993, padre e hijo iniciaron su sueño radial. "Comenzamos los dos con una radio en Pocito, FM Estelar. El relator era el actual Ministro de Desarrollo Humano, Fabio Aballay, mi papá relataba, yo hacía notas en vestuario y el locutor comercial es el actual presidente del Concejo Deliberante de Pocito, José Funes".

Coronavirus

Después de años de transmitir partidos, la pandemia llegó para trastocar sus planes. "Hacíamos todo el hockey. Somos el único equipo radial que hacíamos inferiores, transmitíamos todos los sábados durante cuatro horas a los más chiquitos de las distintas categorías, en todos los campeonatos. Viajamos a los mundiales, sudamericanos y panamericanos. En marzo habíamos alquilado un lugar en donde armamos nuestra radio y llegó el coronavirus", explicó. Padre e hijo en su nuevo estudio de 2M.

Todos los partidos estaban suspendidos, pero bajar los brazos no era una posibilidad. "Surgió la posibilidad luego de que en Europa se reanudara todo. Volvieron a programar y nos animamos a transmitir a través de Youtube. Esto nos posibilitó que nos escucharan desde Estados Unidos, Colombia, México, Costa Rica, recibimos mensajes de todos lados. Estamos muy contentos", aseguró Muñoz.

Más allá de todo, asegura que este trabajo es pura pasión, pero que lo primordial es el respeto. "Hay que respetar a los compañeros con los horarios, a los oyentes siempre poniendo lo mejor de uno para que sea un trabajo prolijo. Respetar a los anunciantes que ponen su auspicio en tu trasmisión. Esta profesión se hace con pasión y respeto", sentenció.