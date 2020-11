A casi diez años del asesinato del empresario sanjuanino, pidieron una inspección ocular

sábado, 7 de noviembre de 2020 18:36

El 1 de junio del 2011, el empresario Antonio González falleció tras ser baleado en su propia casa. Casi una década después, y tras esperar más de dos años en el Penal, comenzó el juicio contra Jorge Atilio Quinteros, el último de los acusados por el crimen.

"Esta semana estuvimos con las primeras testimoniales que continuarán el próximo jueves", explicó a Diario La Provincia SJ el abogado Gustavo de la Fuente quien es parte de la defensa junto a su colega el Dr. Juan Manuel Vargas.

Hasta el momento hubo dos condenados en el marco de esta causa, uno a perpetua y otro a cinco años. Pese a que ya pasaron nueve años y medio, los letrados pidieron una inspección ocular. "Es muy posible que se haga una inspección ocular en el domicilio donde ocurrió el hecho. Está autorizada pero todavía no está confirmada ni fecha ni hora. No sabemos si se va a poder entrar porque no sabemos a quién pertenece ahora el domicilio", agregó De La Fuente.

El abogado explicó que este pedido no tiene que ver con una búsqueda de pruebas sino para apoyar los testimonios. "No es para reconstruir el hecho. Lo principal es ver el lugar para contrastar las versionas que dan una de las víctimas, el hijo de González y Quinteros, porque no coinciden. Queremos ver el lugar, dónde se produjo, dónde estaba uno y dónde estaba el otro. La idea es ver dónde estaban los dormitorios, dónde las oficianas, la distancia hacia la puerta. Fue pedido por mí y por la fiscal".

El caso

El 1 de junio del 2011, el empresario Antonio González murió tras ser baleado en su propia casa en Av. Libertador a metros de España. Tras la investigación se determinó que Roque Escudero ingresó al lugar con el arma de fuego, forcejeó con Emanuel (hijo del empresario) y luego tres balazos ultimaron a González.

Se cree que el asesino se subió a un Ford Escort que era del prestamista Jorge Rezinovski, en el cual estaba presuntamente Jorge Quinteros. Rezinovski (a cinco años) y Escudero (perpetua) fueron procesados y condenados por el homicidio. En el avance de la causa se descubrió la relación comercial entre el primero y Willy Tejada, ex legislador provincial y se trabajó con la hipótesis de un crimen por encargo ya que el exdiputado le había iniciado dos causas al fallecido por cheques incobrables. Sin embargo nunca pudieron establecer una relación entre el político y Escudero.