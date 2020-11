Armaron un motorhome para iniciar su viaje soñado y la pandemia las encontró en San Juan

sábado, 7 de noviembre de 2020 07:50

Tenían casi todo planeado para comenzar a rodar la ruta, todos menos el tiempo que les iba a llevar emprender un viaje por todo el país, eso está aún sometido al placer y al destino. Ahora sólo les queda esperar, como lo vienen haciendo hace ya más de ocho meses desde que inició la pandemia, y un poco más desde que ellas decidieron darle un giro de 360 grados a sus vidas.

A su propia historia, Ivana Sánchez, una sanjuanina profesora de canto, y Cecilia Finochiaro, porteña que estudió enfermería, la escriben a su manera. Su sueño comenzó inmediatamente después de que se casaron en Mendoza, y la ruta las sorprendió en el viaje de su luna de miel.

“Esta locura, este sueño loco, comenzó después de que nos casamos. De luna de miel decidimos viajar al norte argentino y si bien en un momento salió la idea de hacerlo en avión, decidimos ir en auto para disfrutar de la ruta y de los paisajes. Nos pasó todo lo que a uno le puede pasar en viaje largo, pero nos encantó”, comenzó relatando Ivana a Diario La Provincia SJ.

Desde entonces no pararon. Las dos mujeres que ya estaban pagando su casa propia y su lote en la vecina provincia, notaron que en realidad era otra cosa la que buscaban para sus vidas. Fue después de volver de ese viaje cuando decidieron dejar sus trabajos, una como profesora y la otra como enfermera en uno de los hospitales más grandes de Mendoza. No lo dudaron mucho, el sueño estaba latente y ellas dispuestas a alcanzarlo.

“Hablamos, hablamos mucho, mi trabajo me llevaba muchísimas horas y nos dimos cuenta que no nos permitía hacer lo que realmente amábamos que era viajar. Entonces decidí dejarlo y comenzamos a vender todo, en un lapso de tres meses vendimos la casa y todos los muebles que teníamos, todo. Con eso compramos un motorhome y comenzamos a equiparlo”, recordó Cecilia.

Cecilia, durante el equipamiento del motorhome

“Ivana me dijo algo que no me olvido, cuando me propuso hacerlo le dije “bueno, cuando me jubile”, pero me aclaró que no conocemos lo que puede llegar a pasar. Que hoy estamos pero mañana puede que ya no, y ahí me di cuenta que era real. Lo hicimos y hoy nos sentimos más vivas y libres que nunca”, agregó.

Divertidas, amadas y confiando una en la otra, gestaron el sueño de recorrer Argentina completa en el motorhome. Tras la compra del vehículo, comenzaron a armarlo con todo lo que necesitarán para vivir, inclusive paneles solares para abastecerse de energía.

Ivana, encargándose de las instalaciones

“Lo logramos gracias a nuestros familiares, amigos y hasta las personas que nos vendieron las cosas y que nos regalaron muchas otras. El apoyo y amor que recibimos es invaluable. Cuando comenzamos, nos vinimos desde Mendoza a la casa de mi mamá en Media Agua y ahí continuamos todo, y también donde debimos quedarnos cuando comenzó la pandemia, hasta ahora”, reveló Ivana.

Dividiéndose las tareas, el matrimonio debió aprender de instalaciones, armado de muebles, equipamientos de autos y mucho más, para dejar el motorhome lo más parecido al hogar que anhelan tener. "Ivana agarró el destornillador y comenzó con todo, yo un poco menos de conocimiento me convertí en su asistente", dijo divertida y entre risas, Cecilia.

Proceso de transformación

Si bien la situación sanitaria atrasó los planes de salir de viaje, a este tiempo lo aprovecharon para darle los últimos detalles al que ahora es su nuevo hogar, y planear las formas de vivir ilusionadas con los nuevos escenarios que las abrazarán.

“Sentimos que es un estilo de vida que permite sentir de otra manera, tal vez en algunos años digamos bueno, ya está, queremos nuestro lugar propio, pero ahora es esto lo que soñamos. No sabemos cuánto ni hasta donde nos lleve, pero sí sabemos que lo queremos hacer y estamos dispuestas a comenzar a penas se pueda”, dejaron en claro.

Cuando todo comenzaba

Un año después de comenzar la aventura, aseguran que el proceso fue un aprendizaje de desapego de las cosas materiales, a las que muchas veces se está acostumbrado. "Fue un cambio grande eso de ya no recibir mi sueldo pero aprendimos a vivir con lo que tenemos, gastar sólo en lo que es necesario, dejar algunos gustos de lado y disfrutar de lo que la vida nos da y sabemos hacer", finalizaron.

Otros sueños

Además de iniciar el viaje, las jóvenes que se conocieron por Tinder y que tiempo después se unieron en matrimonio, tienen dos metas más por alcanzar, una de ellas es ser madres y la otra, lograr la apertura de un centro holístico.

“Acá en San Juan, en estos meses de pandemia comenzamos un tratamiento para quedar embarazadas, si bien aún no lo logramos, evaluamos otras alternativas, ya que eso es un sueño de ambas en el que trabajamos por alcanzar”, revelaron. “Si tiene que ser, será, sino vamos a estar bien pensando en que hicimos todo para lograrlo”, añadieron.