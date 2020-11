Tuvo su mamá grave por coronavirus y rogó por la donación de plasma: "es durísima esta situación"

viernes, 6 de noviembre de 2020 00:00

"Es durísima esta situación". Con esas palabras Marina Zeghaib definió el momento que le toca vivir con su mamá internada con coronavirus y que la llevó a pedir por las redes sociales que la gente done plasma. Mercedes Cristina Baiml tiene 73 años de edad y se contagió con la enfermedad, antes del Día de la Madre. Tras ser hisopada y dar positivo estuvo internada primero en el Marcial Quiroga y luego en una clínica privada. Hoy ya transita el camino de la recuperación a paso lento.

"Mi mamá era la persona más sana que había. No tenía problemas de nada y parece muy joven, sin pastilla ni operación, ni internación", comenzó expresando Marina a Diario La Provincia SJ.

Entre el 15 y 16 de octubre, ella empezó con los síntomas y lo que parecía un resfrío, se fue complicando cada vez más hasta que un pulmón quedó muy complicado. Con esto la saturación de oxígeno era por debajo del 30% y eso la llevó a ser entubada.

"Después de hablar qué posibilidades de cura y tratamiento habían, se nombró el tema del plasma. El plasma combate el bicho, genera anticuerpos contra el coronavirus pero no cura las secuelas. Detiene el virus para evitar que avance pero los problemas que se hicieron, quedaron", agregó.

Tras evaluar esto, Marina comenzó una fuerte movida en las redes sociales para pedir que los sanjuaninos donen plasma. Es que la cantidad de reserva de plasma que hay en San Juan no es alta pese a la gran cantidad de contagiados y su voz se convirtió no solo en el pedido de una hija desesperada sino en el reflejo de todo un sector que pide más donantes.

"A mi mamá se lo pusieron cuando estaba avanzada la enfermedad. A una persona que se lo ponen en la etapa inicial de la enfermedad, genial. No va a tener secuelas. Lo encontramos nosotros medio tarde porque la enfermedad estaba avanzada. Lo importante es que se ponga al inicio", señaló.

Mercedes recibió el plasma el martes pasado cuando su estado era crítico y el miércoles ya se notó una leve mejoría que llevó a pensar en estimularla para despertarla de a poco. "Empezó a responder bastante bien al tratamiento que le han hecho. Esto no le quita el estado crítico, es día a día", aclaró.

El plasma es para combatir el virus pero éste ya le dejó secuelas graves en el pulmón que posiblemente muestra sus consecuencias a futuro. Por ahora, si sigue progresando se le sacará la entubación para pasarla a terapia intermedia.

"Es una pesadilla. La situación es muy particular. No podes ver al paciente en su estado crítico, no podes chequear que esté bien, se que la evolución está porque lo veo en los partes médicos. Pero no podes verla. A veces te da un parte médico horrible y otros re bien. Es como una montaña rusa", destacó aclarando que esto es "un día a día".

Más información

Marina pide que desde el Gobierno como desde los medios de comunicación se incentive a donar pero brindando información completa al respecto. "Por el contacto que tuve con la gente, me han llamado muchas personas recuperadas de covid pero me daba cuenta que no estaban informadas. Ellos mismos me daban una información errónea. Mucha gente no dona por miedo y otros por una cuestión económica", subrayó.