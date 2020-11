Mónica Jofré aseguró que se está "trabajando fuertemente" para no llegar a 40 mil contagiados

viernes, 6 de noviembre de 2020 11:33

En abril pasado, cuando la cuarentena era estricta en todo el país y aún los hisopados y testeos no se hacían en San Juan se estimaba que la cantidad de contagiados con coronavirus podía llegar a 40 mil en la provincia. La cifra, muy alarmante y que se proyectó en función de la cantidad de habitantes, estimaba también la atención médica de alrededor de 8 mil personas.

Por aquel entonces en San Juan no había circulación viral y la cantidad de personas con el virus sólo se limitaba a 1 que era con un caso llegado fuera del país. A 6 meses de aquella estimación y con un escenario totalmente distinto que implica 6 mil contagiados registrados hasta el momento, desde el área de Epidemiología, del ministerio de Salud Pública esperan que no se llegue a esa cifra.

"Esa estimación que se hizo fue al principio. Estamos trabajando fuertemente para que eso no suceda", puntualizó Mónica Jofré en rueda de prensa. Luego hizo hincapié en que para que eso no ocurra depende de la responsabilidad de todos los sanjuaninos.

"De eso se trata todas estas medidas a las que estamos abocados, a evitar llegar a esa cifra", aclaró subrayando más adelante en la conferencia que se está "en un momento crítico" en la provincia.

"No sabemos si vamos a llegar al famoso pico o no. La idea es que no. La idea es reforzar, no esperar el pico sino incorporar porque el virus está con nosotros y hay que convivir con él cumpliendo con las recomendaciones y cuidados. No hay otro método preventivo que tengamos para ayudar a cortar la circulación viral. Es una tarea que nos compete a todos, a cada uno de los que vivimos en la provincia y a nivel mundial", finalizó.