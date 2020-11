Gustavo Toledano: "el coronavirus te come la cabeza; no sabés si en cualquier momento te internan"

miércoles, 4 de noviembre de 2020 09:26

Gustavo Toledano se recuperó hace unos días de coronavirus y este miércoles, se reincorporó a la radio AM1020 junto a sus compañeros que estuvieron 14 días aislados como contactos estrechos y afortunadamente, no se contagiaron. En el inicio del programa dio su testimonio.

"Te despertás cada día pensando si esa noche vas a irte a dormir a tu cama o te van a internar. Eso te come la cabeza. Te afecta emocionalmente. Me afectó muchísimo al igual que el agotamiento físico", señaló el conductor que fue sintomático.

"Parecía que estaba bajando 30 bolsas de cemento, solo. Te duele mucho la parte baja de la espalda, a la altura de los riñones, los brazos y las piernas. Al cuarto día, perdí el olfato y el gusto. Parecía que comía cartón todos los días. Querés oler el perfume y nada. Por momentos tenía dolor de cabeza y la mucosidad fue poca también", explicó el periodista que dijo que se dedicó a leer mucho sobre COVID-19 y "sobre la ivermectina me leí todo".

A Toledano lo hisoparon un viernes 16 de octubre y el martes 20 le llamaron desde Salud Pública: "¿cómo se siente?, me dijeron. Entonces supe que después de estar aislado y con incertidumbre, era positivo. Después me llamaron día por medio. Me monitorearon de ese modo".

Y precisó, "en una libreta, anotaba cómo me sentía al final del día. Mi hijo de 18 años perdió olfato y gusto, mi hija de 11 tuvo dolor de garganta a los 8 o 9 días pero no hizo fiebre. En tanto, mi esposa sintió mucho dolor de cuerpo, cansancio, mucosidad y congestión, también dolor de cabeza".

El conductor agradeció a su familia, a sus amigos, a la audiencia y "a los amigos de la cuarentena. Un emprendedor que tenía una panadería nos llevó cada día a las 5 de la tarde bolsitas con cosas ricas; lo hizo de corazón y se lo agradezco en el alma".