Melisa, la sanjuanina que padece una extraña enfermedad: "al principio lloraba y estaba deprimida"

martes, 3 de noviembre de 2020 00:00

Tiene 34 años de edad y es mamá de 3 niños que adora de 16, 14 y 2 años de edad. Melisa Elizondo (34) es una de las 35 personas en San Juan que padece una extraña enfermedad: hipertensión pulmonar. Ésta es una enfermedad rara, incurable y extremadamente peligrosa causada por alta presión en los pulmones.

La hipertensión pulmonar (HP) es un trastorno en el cual la presión de las arterias pulmonares se encuentra aumentada, esto provoca que el lado derecho del corazón aumente su esfuerzo para hacer circular la sangre, causando en el paciente un cuadro conocido como insuficiencia cardíaca, y en muchos casos, provocándole la muerte. Se estima que en el mundo afecta a 25 millones de personas, con una notable incidencia en aumento. En San Juan actualmente hay alrededor de 35 personas que la padecen, siendo las mujeres las mayores portadoras.

A Melisa se la diagnosticaron en el 2015, un día antes a que fuera a ser intervenida del corazón en un diagnóstico errado. Gracias a ese descubrimiento no tuvo que entrar al quirófano y pudo manejar los síntomas que le aparecieron meses antes, el año previo. Desde el 2014 no podía dormir, tenía mucha disnea y ya no podía andar en bicicleta.

"Llegué a un punto que dije 'algo me está pasando' porque no podía caminar unos pasos que me cansaba. Después de que toda la vida anduve en bici, tuve hijos, siempre hice gimnasia y mi vida fue normal hasta que llegó ese tiempo que empece en septiembre del 2014", relató Melisa a Diario La Provincia SJ. Luego agregó: "me iban a operar del corazón hasta que un día antes, me hacen un estudio y me dicen que lo que realmente tenía era hipertensión pulmonar".

Por aquel entonces sus hijos tenían 9 y 11 años de edad y todos los temores pasaron por su cabeza pero siempre confió en que iba a salir adelante. "Me fui acostumbrando mucho, primero al principio lloraba, estaba deprimida. Trabajaba, criaba mis hijos y me cambió totalmente la vida", recordó.

Fue su esposo el que le insistió para hacerse ver y someterse a todos los estudios de alta complejidad necesarios para salir adelante. Así fue como encontró a quien es hoy su doctora de cabecera y la orienta en este camino: la doctora Naveda. De su mano no sólo fue empezando a tener una vida normal, basada en medicamentos, sino que la incentivó a tramitar un trasplante de pulmones para poder salir adelante.

Sin embargo en este camino, apareció la pandemia y todo quedó frenado. "Estoy muy asustada, la doctora me dice que no salga de la casa. Pienso que a todos nos va a tocar, lo tomo muy tranquila porque he pasado por tantas cosas que creo en Dios", señaló.

Después de que le diagnosticaron la enfermedad y pese a los riesgos que esto implicaba, quedó embarazada y pudo dar a luz a un nene sano. "Lo tuve a las 31 semanas, con un kilo 600. Pero todo el embarazo lo pasé sin medicación y era no saber si vivía. De ahí siempre me entregué a Dios", confesó.

Desde aquel tiempo tiene una bomba sucutánea que le manda medicación todo el tiempo. Ésta está inyectada al abdomen y no puedo permanecer sin la bomba, para poder vivir. Además debe medicarse vía oral.

"Ahora en septiembre la doctora quería que fuera a Buenos Aires para un trasplante, para evaluación pero con todo esto del coronavirus no se pudo hacer", lamentó destacando que si la evolución indicara que puede ser trasplantada, sería bipulmonar.

Con el sueño de poder se trasplantada, Melisa recomienda a toda aquella persona que sienta síntomas parecidos a ella que consulte con su médico y no se deje estar. "El tiempo vale mucho, si bien es una enfermedad que cuando ya estás en lo último se declara, pienso que si me hubiera hecho atender antes no hubiera sufrido insomnio, disnea y terminar en el cardiólogo", finalizó.