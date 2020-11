Gran preocupación por la baja cantidad de donantes de plasma en San Juan

martes, 3 de noviembre de 2020 09:34

Pese a que San Juan está al borde de llegar a 6 mil contagiados con coronavirus de manera acumulada, la cantidad de donantes de plasma es mínima. Así lo aseguró el doctor Alfredo Laplagne, director del Instituto Provincial de Hemoterapia, quien lamentó que habiendo tantas personas con anticuerpos no se presenten para ayudar los que transitan la enfermedad.

"Para hacer estudios, inclusive de los testeos y demás es muy grande la cantidad de personas, más de 300, pero a donar en forma efectiva no llegamos a los 50", lamentó Laplagne sobre la cantidad que se presentaron en el último tiempo en el IPHEM para dar una mano a los que transitan covid en las áreas críticas de los hospitales.

El profesional señaló en AM1020 que hay mucha gente que no cuenta con la cantidad de anticuerpos para poder donar plasma pero muchos sí los tienen pero no se presentan porque no dimensionan lo que esto significa para la persona internada y su familia.

"Después ves las redes sociales y la desesperación de la gente y proponemos cosas que no están bien", agregó Laplagne. Lamentablemente en las últimas semanas se viralizaron mensajes en las redes sociales donde hay familias que incluso recurren a ofrecer dinero a la persona para que donen plasma por algún paciente particular.

"Es como donar sangre, si estoy bien por qué no dono y me aseguro que alguien que lo necesita, lo tenga", destacó.

Este lunes el ministerio de Salud Pública confirmó 211 nuevos casos de coronavirus, con lo que el acumulado llega a 5962. Actualmente 4494 pacientes transitan la enfermedad, de los cuales 40 están en estado crítico, la mayoría con asistencia respiratoria mecánica.

Permanecen internados en el Área Crítica:

Hospital Dr. Guillermo Rawson: 20 pacientes, 16 de ellos con asistencia respiratoria mecánica.

Hospital Dr. Marcial Quiroga: 8 pacientes, 4 de ellos con asistencia respiratoria mecánica.

CEMEC (ex Hospital Español): 12 pacientes, 8 de ellos con asistencia respiratoria mecánica.