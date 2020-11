Trabajan a contrarreloj para evitar la circulación viral del dengue en San Juan

jueves, 26 de noviembre de 2020 22:32

El mosquito Aedes aegypti está en San Juan y lo que se trata es que no haya circulación viral esta temporada. Para ello, desde el programa Control de Vectores se trabaja intensamente para ello y un factor externo podría ser de ayuda.

"Estamos accionando de manera planificada para eliminar los posibles focos de criaderos. El mosquito busca agua estancada y es vital hacer lo que denominamos "descacharreo" y que se adopte el hábito de revisar las inmediaciones de la casa", destacó Liliana Salva, responsable del programa, a Diario La Provincia SJ. En ese sentido, se pretende "reforzar el trabajo con los municipios para colaborar con esa tarea y reforzar la concientización. En San Juan tenemos el mosquito Aedes aegypti pero no hay circulación viral y eso debemos evitar".

Salva destacó que la pandemia no frenó con las distintas actividades y "ya estamos trabajando en los lugares en los que hubo casos autóctonos e importados y las comunidades están colaborando para que no haya brotes". Uno de los factores que puede colaborar a que se retrase la aparición de casos es la baja circulación interprovincial. "Estimamos que podemos detectar casos sobre febrero o marzo. No podemos anticipar si habrá más o menos casos que la temporada pasada; trabajamos a contrarreloj para tener una situación controlada como hasta el momento. Una persona infectada que ingrese a la provincia puede ser picada por el mosquito que actúa como transmisor y así, contagiar a otros", dijo.

Como parte de las acciones, Salva puntualizó que "trabajamos con los hoteles y distintos tipos de alojamientos para que también se comprometan en la prevención ya que son los establecimientos que pueden llegar a recibir a alguien infectado. La responsabilidad social es clave".

En la temporada pasada, San Juan tuvo 15 casos importados de dengue y 106 considerados autóctonos.

Recomendaciones para evitar los criaderos

-Renovar el agua y cepillar los bebederos de animales, floreros, jarrones, cada dos días.

-Desechar todos los objetos capaces de acumular agua: plantas que larguen raíces acuáticas, latas, botellas, neumáticos, juguetes, entre otros

-Mantener boca abajo los recipientes que no están en uso: baldes, frascos, tachos, etc.

-Tapar los recipientes con agua, cerrar bien las juntas de fosas sépticas, pozos negros y tanques de agua.

-Despejar canaletas para que el agua corra y revisar desagües pluviales.

-Eliminar toda basura abandonada en torno a las viviendas.

-Aplicar repelente en las partes del cuerpo expuestas.

-Colocar mosquiteros o telas metálicas en las viviendas.

-Utilizar espirales, pastillas o líquidos fumigantes.