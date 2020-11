Fiestas de fin de año: apelan a la "responsabilidad social" de los sanjuaninos

jueves, 26 de noviembre de 2020 21:12

Las sanciones por fiestas clandestinas y también por infracciones en los cumplimientos de protocolos en locales gastronómicos (drugstores y resto bares, en su mayoría), motivaron más controles por parte de la Policía de San Juan y ante la cercanía de las fiestas de fin de año, se espera colaboración de la población.

"Apelamos a que la gente denuncie; que llame al 911 para exponer las situaciones irregulares. Es costumbre despedir el año entre amigos, entre compañeros de trabajo pero ahora prima la responsabilidad social. Hacia allí apuntamos", destacó el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, a Diario La Provincia SJ. En ese sentido, reprochó: "no sólo hablamos de faltas en locales gastronómicos sino en que los clientes se prestan para incumplirlos; aceptan que no haya distanciamiento social; no usan barbijos. Se relajan y con ello, trasgreden las normas".

Es por ello que apeló a la "responsabilidad social en este contexto de circulación comunitaria. Existen pautas claras y se sabe que si no las respetamos puede multiplicarse los contagios y se afectará en su mayoría a las personas del grupo de riesgo y a los adultos mayores. Los jóvenes deben ser conscientes de cuidarse para cuidar a sus seres queridos y evitar asistir a fiestas en fincas, en casas de fin de semana y otros lugares".

Sobre medidas especiales de cara a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, señaló que "la evaluación es permanente de la situación y en base a ese dinamismo, se analizarán los pasos a seguir".