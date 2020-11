"Papa Noel de Caucete", golpeado por la pandemia, busca ayuda para llenar la bolsa con regalos

martes, 24 de noviembre de 2020 08:51

Falta un mes para que la Navidad se viva en el mundo entero sin embargo el espíritu de estas fiestas se vive de manera diferente en este 2020. La pandemia azotó a millones de familias con la pérdida de algún familiar o la crisis económica que ésta generó. San Juan no está al margen de esta realidad y en Caucete hay un "Papá Noel" que ya busca la forma de regalar sonrisas a la mayor cantidad de niños y familias.

Daniel Cuello se ve motivado por la solidaridad desde chico, cuando formaba parte de los jóvenes scout. De una u otra forma, siempre intentó ayudar pero desde hace 6 años se pone en la piel de Papá Noel. El traje rojo y la barba blanca se la pone para visitar los 24 y 25 de diciembre los barrios Área 2 y César Aguilar de Caucete. Sin embargo este año la dureza del coronavirus le complica el camino, pero no se da por vencido.

"Con el tema del virus, por la pandemia, vamos a ir casa por casa con los regalitos pero con muchos cuidados. En el barrio casi la mayoría dio positivo y entre los vecinos nos ayudamos uno a otro. En mi caso, estuve aislada porque a mi abuela le dio y mi hija fue contacto estrecho", contó Yohana Cuello a Diario La Provincia SJ.

La joven acompaña a su papá siempre para estas fechas repartiendo regalos. Ella tiene 5 hijos y si bien los pequeños la demandan para estas fechas, la alegría de la familia por regalar sonrisas genera el apoyo al 100% e incluso acompañamiento.

"Todos los años nosotros hacíamos los regalos de nuestro bolsillo, con mi sueldo y el de mi papá, por ahí pedíamos colaboración. Y a veces habían chicos a los que no podíamos darle y los vecinos nos dejaban el regalo", explicó destacando que "ahora no está al alcance" poder hacerlo y por eso lanzó un pedido solidario para poder llevar esa alegría a los hogares y "que no se pierda la ilusión".

En estos años han atravesado situaciones difíciles y tristes como la muerte del abuelo de la familia y un sobrinito de 4 años. Sin embargo, esos dolores no han frenado la intención de llegar a todos con un presente. Cuando lo hacen no solo alegran el corazón de quienes lo reciben sino que ellos también viven esa felicidad porque "la devolución de la gente es increíble, vuelve con una sidra, un pan dulce".

Los barrios donde quieren llevar los juguetes o golosinas cuentan con alrededor de 300 niños. Los que puedan colaborar deberán llamar al 2646624347.