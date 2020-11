Cantidad de personas y desinfección, los motivos de las clausuras de locales en San Juan

martes, 24 de noviembre de 2020 09:41

Este fin de semana largo ocho resto bar fueron clausurados por la Secretaría de Seguridad de la provincia, de los cuales uno de estos era reincidente. Es decir, había sido habilitado el viernes y se volvió a clausurar el domingo. Según explicó el subsecretario Abel Hernández, las infracciones más comunes que llevan a colocar la faja son la cantidad de personas a la mesa y falta de desinfección de los baños.

El funcionario lamentó que pese a las clausuras, algunos locales "no escarmientan" y se animan a reincidir en los mismos errores. "Las infracciones más comunes son el no respetar el máximo de ocupación de mesa, el distanciamiento y no tener personal encargado de la desinfección de los baños, por ejemplo, que debe hacerse cada una hora", explicó en Estación Claridad.

Hernández señaló que el protocolo es claro y se arribó al mismo por acuerdo del Estado con las mismas empresas y comerciantes. Además son "muy posibles de cumplir" y no se entiende por qué algunos "no les interesa" y no lo cumplen.

"Comienza una competencia desleal con los que están ajustados y haciendo cumplir las normas", advirtió indicando que pese a que no haya suficiente personal para recorrer a todos los locales en una noche, sí lo hacen de manera sorpresiva en diferentes noches.

La Secretaría de Seguridad clausuró en la noche del sábado 21 de noviembre, Resto Bar Tierras Negras Colonia Rodas, Pocito. Bar Estación Bartender, Drugstore y La Paloma en Capital. En la noche del domingo 22 y madrugada del lunes 23 de noviembre fueron clausurados por incumplimiento normas Covid-19: Resto Bar De La Ostia. En Capital un Minimarket y Maxikiosco Sarmiento. El juez de Faltas, en base al acta de Leyes Especiales, definirá las sanciones.

Por otro lado, indicó: "me gustaría creer que han disminuido las fiestas clandestinas y no que ha bajado el compromiso de la gente en denunciarlas".