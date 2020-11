Además de plasma, los sanjuaninos recuperados de COVID pueden donar sangre

lunes, 23 de noviembre de 2020 21:02

La pandemia venía golpeando la donación voluntaria de sangre y a fin de año, el panorama se muestra más complejo. Los sanjuaninos no se presentan para colaborar y no toman turnos por lo que desde el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) se llamó a colaborar para abastecer a los bancos de los hospitales y del mismo organismo. Además, quienes ya están recuperados de coronavirus no sólo pueden donar plasma sino que también sangre.

El director del IPHEM, Alfredo Laplagne destacó a Diario La Provincia SJ que "a los recuperados se les realiza una prueba preliminar para conocer qué cantidad de anticuerpos poseen para poder donar plasma. Hasta ahora, ha repuntado la cantidad de donantes y estimamos que un 20% tiene los anticuerpos necesarios. Pero si no alcanzan el nivel óptimo, sí pueden donar sangre. Es algo que se puede realizar, a partir de lo que habilita la normativa de Nación".

Se puede sacar turno para asistir a donar sangre y se cumple con estrictos protocolos para ello. "Sólo tenemos 2 sillones habilitados y en la sala de refrigerio, no se comparte mesa. Para los donantes de plasma hay un sillón ubicado en otro sector y al conectarse a una máquina, pueden tener un espacio privado mientras dura la extracción", marcó.

Un empleado de IPHEM está dedicado exclusivamente a atender las consultas de quienes tuvieron coronavirus y están interesados en donar. También se les informa que pueden aportar sangre. "Los necesitamos ya que tenemos niveles bajos de reservas en nuestros bancos de sangre. Los feriados nos afectan aún más y son días en los que también se puede ayudar. Al flexibilizarse la cuarentena, tenemos más accidentología y demanda de sangre para cirugías que se reanudaron. Todos podemos necesitar sangre; no debemos olvidarlo".

La donación de plasma

El procedimiento es muy sencillo y se logra con un equipo de aféresis con material descartable de un solo uso sin poner en riesgo la salud del paciente. Sólo se realiza la extracción de plasma, el resto de los componentes sanguíneos como glóbulos rojos, plaquetas vuelven al donante pudiendo continuar con su vida completamente normal. Dado esto, a las 72 hs., esa persona puede volver a donar plasma si así lo desea. "Hemos tenido donantes que ya acudieron 4 veces, cuando el promedio es 2", destacó Laplagne.

En nuestro país, existe una Ley Nacional de Sangre (N° 22.990) que establece que el procedimiento es voluntario, gratuito y altruista.