Wey Zapata: "vi los mensajes y se me saltaron las lágrimas"

El domingo pasado, un doloroso parte policial daba cuenta de un grave accidente de tránsito en el que un joven había perdido un brazo. Con el correr de las horas se confirmó que se trataba de Alberto Zapata Bacur, un campeón de motocross.

El siniestro se produjo cuando manejaba su Corsa por Ruta 40 y Calle 5 en Pocito, y tuvo una recuperación milagrosa. Tras recibir el alta, este domingo grabó un video que fue difundido a través de Moteros Tarapoto, para agradecer el apoyo que recibió en los últimos días.

"Quiero agradecer los saludos que me han estado mandando los pilotos, los amigos, la gente, incontables personas que han estado rezando por mí en esta nueva etapa que estoy pasando. Quiero contarles que el lunes salí de la terapia y el martes vi los mensajes. Se me saltaron las lágrimas y me dieron mucha fuerza", relató.

"Los médicos me dijeron los ejercicios que tenía que hacer y los fui haciendo sin duda y con mucha fuerza para adelante. Muchas gracias a toda la gente que ha colaborado. Vamos a seguir necesitando colaboraciones para conseguir una prótesis. En eso estoy, vamos a trabajar en un futuro. Gracias desde lo más profundo de mi corazón", sentenció.