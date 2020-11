"Sólo nos ven a nosotros", el relato de la enfermera sanjuanina que es "familia" de pacientes con Covid

sábado, 21 de noviembre de 2020 11:15

Este 21 de noviembre se celebra el Día de la Enfermería, una profesión que obligó a todos los profesionales del área a transformar su trabajo en el último tiempo, debido a la pandemia de coronavirus. Una de las enfermeras que lo vive así es Valeria Paola Díaz, joven que se encuentra abocada a la terapia Covid, nada menos que del Hospital Marcial Quiroga, donde su trato con pacientes contagiados es diario y constante.

"Nos convertimos en su familia", asegura, sobre quienes son positivos y se encuentran alejados de sus familiares. "Desde el día cero todo se transformó, primero la terapia estaba dividida en pacientes Covid y No Covid, pero desde que comenzamos a recibir casos, todo quedó de una sola forma. El trabajo es diferente, aparecen los miedos pero los pacientes nos necesitan y más allá de que sintamos, es nuestro deber", comenzó relatando la joven a Diario La Provincia SJ.

Si bien hace 8 años que es enfermera, ya pasó por diferentes áreas, quedando afectada a la terapia exclusiva para personas con coronavirus, desde este año.

"El vínculo que se crea con los pacientes es fuertes ya que durante gran parte del día, durante las 12 horas que duran nuestros turnos, sólo nos ven a nosotros y a los médicos. Pasamos a ser su familia porque a sus familiares no los pueden ver. Hay con quienes conversamos, con los que están mejor de salud, otros no. Es duro cuando un paciente fallece, porque es tu paciente y duele que mueran por esta enfermedad", reveló la chica.

Valeria es mamá de dos pequeños, sobre los que también debió aplicar exhaustivos cuidados para no llegar a contagiarlos, después de cada jornada laboral. "Cuando llego a casa quiero estar con ellos pero uno nunca se desprende del todo del hospital. Entro por el fondo, me desvisto y baño. Hasta que puedo saludarlos pasan cerca de 30 minutos"contó.

Actualmente, la chica está terminando días de aislamiento debido a que uno de sus compañeros dio positivo en coronavirus y aunque admite que son riesgos propios de las tareas, agradece no haber tenido síntomas. "Cuando me dijeron que debía aislarme y estar atenta a ver si aparecían algunos síntomas, no me puse nerviosa, sólo pedí que no aparecieran. Espero volver la próxima semana sin ninguna complicación".

En medio de un fuerte reclamo llevamo esta semana a las autoridades de Gobierno, Valeria dijo que "necesitamos estar bien, entre los puntos que se pidieron, también queremos recibir asistencia psicológica que se hace necesario para esto. Nosotros muchas veces se las brindamos a los pacientes cuando ellos están mal, es difícil ese momento, y nos gustaría tener la misma compensación desde lo emocional".

En este día especial, donde los valores y la tarea del personal de salud toma fuerza después de meses de lucha y trabajo arduo, la enfermera envió un pedido especial a los sanjuaninos.

"El personal de salud se está infectando también y hay personal que está dejado la vida, batallando contra esto. Si la gente no se cuida y no hace las cosas bien, temo que no habrá quién cuide de ellos", finalizó esperanzada en un cambio de actitud en la sociedad.