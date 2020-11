Papá Noel ¿trae juguetes o ropa, en Navidad?: los aumentos de precio son del 50% en San Juan

sábado, 21 de noviembre de 2020 10:20

Se acerca fin de año y las fiestas son las protagonistas de este tiempo. Los más chiquitos que se ilusionan con la llegada de Papá Noel, ya preparan sus cartitas para contarle todo aquello que les gustaría tener y que se merecen. Lo cierto es que debido al año atípico que el mundo vivió muchas son las consultas que ya se comienzan a registrar por parte de los interesados en adelantar esas comprar especiales, en medio de un difícil panorama en San Juan.

"Desde el sector de jugueterías, no estamos teniendo un buen escenario ya que hay muchos juguetes de importación que no están pudiendo entrar pero no sólo a San Juan sino al país. Sabemos que a tendencia siempre la marcan los juguetes que los chicos ven por televisión, en publicidades, y justamente son esos los que faltan", señaló Elizabeth de la juguetería Rodney, a Diario La Provincia SJ.

Debido a ese escenario y al stock con el que se cuenta, en muchos comercios del rubro apuestan a las promociones con tarjeta de crédito, que van de las 3 a las 12 cuotas sin interés, según el valor del juguete, que en muchos casos supera los $10.000.

"Los aumentos en ese tipo de juguetes van hasta el 50% más, respecto de los precios en 2019. Los importadores que pagaron para nacionalizar los juguetes, y que ya están en aduana no los pueden sacar por una cosa u otra, y eso está complicando al sector. Además estamos preocupados ya que la producción nacional de juguetes también es baja, las grandes fábricas están en Buenos Aires y allí sólo se está trabajando con el 40% del personal", señaló la comerciante.

De esta manera, por ejemplo, para las nenas, un auto original de la muñeca más famosa del mundo, Barbie, ronda los $1650, mientras que las ya conocidas muñecas LOL, llega a los $4500; y en algunos casos a los $11.000 cuando se trata de accesorios varios.

"Los pedidos de los juguetes que son para Navidad y Reyes Magos, se hacen en septiembre, una vez que pasa el Día del Niño, y este año muchos productos no nos llegaron y los estamos esperando hasta ahora. No es una situación particular sino una situación que se comparte en Argentina ya que los fabricantes son los mismos para todo el país", detalló.

En tanto que los juguetes de varones, una pista de autos puede rondar en los $7800 mientras que figuras de acción o personajes de películas van desde los $3500 a los $6000.

Desde hace un tiempo a esta parte, la tendencia para regalar en Navidad no sólo se aboca a los juguetes como suele suceder para Reyes Magos, sino que también se comparte con la indumentaria infantil, que en reiterados casos en la elegida.

"Ahora los niños participan mucho de la comprar de su propia vestimenta, ya no es como antes cuando los papás les decían lo que iban a usar, se nota que están atentos a la moda y eso cambia la tendencia. Este año hemos sufrido cambios en la economía pero estamos tratando de aprovechar la oportunidad de las fiestas para que los papás compren con beneficios. Respecto al 2019, los recios pueden haber variado en un 15% y sobre eso pueden pagar en varias cuotas con tarjeta de crédito", aseguró Gabriela de "Mi Solcito", a este medio.

El pro del sector es que siempre los papás o abuelos buscan que los más chiquitos de la casa estrenen ropa nueva durante las fiestas, por lo que muchas veces, la ropa se convierte en la opción elegida.

"La variedad es grande ya que con la indumentaria no pasa lo que viven otros sectores como el de electrodomésticos. Hay prendas más para lo diario, para lo que el niño usa en el día a día y otras que son mas de tendencia y que usan para salir o algún evento. Desde que el comercio abrió, se mantienen las compras con tarjeta de crédito y sale de todo en general", aclaró.

En ambos sectores, lejos de querer que los clientes busquen productos por internet, recomiendan que para estas fiestas se aboquen a la compra online de casas locales, con el beneficio de retirar el producto por las sucursales y ahorrar el gasto de envío.