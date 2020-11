Analizan eliminar el PCR obligatorio para ingresar a San Juan con el fin de promover el turismo

viernes, 20 de noviembre de 2020 09:40

Argentina tiene circulación viral de coronavirus y en este contexto muchas provincias tienen restringido el ingreso o está vinculado a la exigencia de presentar un hisopado que de negativo en esta enfermedad. San Juan no está al margen de esta medida y ya se trabaja para generar un cambio con miras a las vacaciones de verano y el movimiento turístico.

Según informó la ministra Claudia Grynszpan, se ha "hecho un sondeo en el Consejo Federal de Turismo y la mayoría de las provincias plantean, que para el inicio de la temporada se tenga el acceso sin PCR". "Todas las provincias menos una que no lo confirma todavía, pero el resto hemos dicho que de tener el status sanitario acorde, controlado como vamos ahora y que nada empeore la situación, apuntamos a que el inicio de la temporada alta no se tenga PCR", explicó en Estación Claridad.

Luego indicó que hay un lineamiento común en el país pero está sujeto al día a día. "Estamos atentos, tenemos la idea que en el inicio de la temporada sería mucho mejor y generaría un alivio al sector turístico tener un ingreso sin PCR pero es la intensión", puntualizó.

Actualmente para ingresar a San Juan se necesita presentar una PCR o test de antígenos negativo, que puede haber sido realizado con 72 horas de anticipación pero no más. En el caso que sea negativo en coronavirus podrá ingresar, de lo contrario, no. El que no puede hacerlo antes de ingresar a la provincia, deberá hacerlo una vez que está acá pero para ello deberá cumplir con una cuarentena obligatoria en algún hotel hasta tanto se tenga el resultado del análisis. Precisamente esta exigencia de PCR o test de antígenos es lo que se analiza eliminar.

Lo que se apunta, en líneas generales, es que a mediados de diciembre se tenga esta medida funcionando y anunciarlo con cierto anticipo. "Hay una cuestión que no tenemos que olvidar y hay una tendencia que está pasando, en la Costa Atlántica, no se cree que haya el movimiento que había antes pero sí viajar a las provincias vecinas. Por ejemplo, de San Juan a San Luis, o Córdoba. Serán viajes cortos", detalló.

Luego indicó que en este contexto sí se seguirá manteniendo "cierto control de capacidad de carga de los vecinos". "Lo que es importante es no saturar los destinos", y destacó que hay que garantizar que haya "distanciamiento social".

"Vamos a tener que cuidar que no se llene al 100%. Una cosa es el 50% o 60% que son las plazas hoteleras pero también están las casas de familia, que son muchas las que mueven gente. Hay que ir controlando para que los destinos no se saturen", agregó.