Volvieron a circular los colectivos de larga distancia de San Juan a 5 destinos

lunes, 2 de noviembre de 2020 10:05

Los colectivos de larga distancia volvieron a circular desde este lunes. Desde San Juan las unidades saldrán rumbo a cinco destinos todos los días, lo que significa una cantidad mucho menor a la que había antes de la pandemia pero que alienta al sector que por siete meses estuvo frenada al 100%.

Las unidades tendrán un servicio diario rumbo a Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y San Luis. Luego los colectivos retornaran a San Juan pero siempre sin hacer escalas en otras provincias por protocolo. De igual manera pasa cuando llegue a la terminal de Caucete, donde sólo deberán ascender o descender de la unidad quien tenga el destino en ese departamento.

Foto: esteban Kenny

La primera unidad salió este lunes a las 7 de la mañana rumbo a Mendoza y de aquella provincia volverá a San Juan a las 15 horas con pasajeros que tengan como destino esta provincia. Además las colectivos de larga distancia tienen que tener el 50% de su ocupación, es decir, que debe haber un pasajero asiento por medio para de esta manera mantener la distancia de más de un metro entre uno y otro ocupante.

El requisito para poder ingresar a algunas provincias como Córdoba y San Luis es de un hisopado PCR negativo que de cuenta que el pasajero no tiene coronavirus. De igual manera pasa con quienes quieran ingresar a San Juan, personal de Salud Pública les requerirá un hisopado que confirme que no tenga covid-19. Por otro lado, Mendoza, La Rioja y Buenos Aires no requieren de hisopado para ingresar.

Además todas las personas que circulan por Argentina vía terrestre o área deben portar con el permiso de circulación nacional.