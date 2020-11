Tiene 8 años, lo atropelló un camión y se enfrentó a la muerte: ya despertó y la alegría llegó a su familia

lunes, 2 de noviembre de 2020 00:00

De a poco, a paso lento y seguro. Así es el avance del pequeño Thiago Benjamin Galvan, el nene de 8 años de edad que el 20 de octubre pasado fue atropellado en la siesta en calle Progreso y Balmaceda en Rawson.

Por aquel entonces las posibilidades de vida eran pocas, sin embargo la fuerza de los padres, los conocimientos y dedicación del personal de Salud, la oración de todos los sanjuaninos y la misma lucha del niño hicieron que hoy su historia sea de esperanza y alegría. Después de pasar varios días en Terapia Intensiva por un traumatismo encéfalo craneano grave y un derrame interno que llevó a tener un drenaje en el pulmón, se despertó y ya empieza a moverse.

"Thiago está estable, va evolucionando la parte orgánica y respiratoria. Estuvo una semana en Terapia Intensiva, luego lo pasaron a Terapia Intermedia donde estuvo tres días y ahora ya hacen dos días que está en sala común", comenzó explicando Patricia Cañizares, la mamá de Thiago, a Diario La Provincia SJ.

Si bien su situación es delicada, el pronóstico es muy esperanzador. Es que "ha despertado, abre sus ojos y mueve las manos y pierna".

"Aún una parte del cerebro no reacciona por lo tanto no habla y usa pañales porque hay cosas de su cerebro que aún no reaccionan y hay que esperar. Hay que darle tiempo, que se acomode, que vuelva a su tamaño normal. De ahí ver qué queda bien de su cerebro y cuáles son las secuelas que puede dejar", agregó la mamá.

Luego indicó que "es todo cuestión de tiempo dicen los médicos". Para eso se someterá a rehabilitación con kinesiologos, que lo estimularán "para ayudar que el cerebro reaccione". En este proceso, el pequeño seguirá necesitando el apoyo de los sanjuaninos con oraciones.

Además la mamá apeló a la solidaridad de los sanjuaninos pidiendo si pueden donar pañales Comdín anatómico juvenil chico hasta 35 kilos. Para colaborar pueden llamar al 264-4670760.