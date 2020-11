Aseguran que por reuniones sociales en el día de la Madre hay un brote COVID en 25 de Mayo

lunes, 2 de noviembre de 2020 16:52

El intendente de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano dio una conferencia de prensa digital y aseguró que el departamento tiene un pico de contagios que se habrían originado en las reuniones sociales por el día de la Madre.

"Lamentablemente hoy en el departamento estamos sufriendo un pico de contagios de COVID- 19 con 92 personas contagiados acumulados, de los cuales 35 están con la infección activa y aislados. Lo más importante que el último fin de semana aparecieron 17 nuevos contagios. Esto es mucho para nosotros, es preocupante por ser un número importante. A través de nuestro estudio y averiguaciones que hacemos en conjunto con Salud Pública, es que estamos seguros que los contagios tuvieron lugar en las reuniones y en los agasajos del día de la Madre", destacó.

Y en tono crítico agregó: "siempre les dije: "cuidado con reuniones familiares". Hay personas que no salen de su casa, que se cuidan, pero que cometen el error de recibir gente y esas personas no usan barbijo en esa vivienda; es un riesgo. Ni decirles de compartir un cubierto, un vaso y el mate. Lamentablemente esto tiene que ser individual y personal. Hoy no podemos compartir un mate con seres queridos, vecinos y amigos porque hay altas probabilidades de contagio".

El mandatario agregó que "otro tema es el uso del baño: cuando entra un familiar, un vecino o un amigo que nos visita; hay que desinfectarlo. Quien nos visita, hay que tomarlo como que están contagiados. Así no lo esté, pero hay que actuar como si lo estuviera. Es la única forma de que prevenirnos. Es un llamado de atención para los que fueron informados como positivos y a los que tienen que cumplir con el aislamiento. Hay que cumplirlo para cortar la transmisión del virus. Los jóvenes quizás venzan al virus si me contagio pero perjudico a mis familiares; dejo mi problema en casa y todo está muy complicado. No es el momento de reuniones sociales".