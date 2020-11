En la pospandemia, prevén complicaciones en personas no diagnosticados de cáncer de páncreas

jueves, 19 de noviembre de 2020 07:55

Este jueves 19 de noviembre se conmemora en Día Mundial del Cáncer de Páncreas, uno de los tipos de cánceres más agresivos que existen en todo el mundo, y que se cobra el 7% de las muertes sobre los demás tipos de cánceres.

Si bien en San Juan no existen cifras certeras respecto de cuántas personas lo padecen, desde el área de Salud buscan que la pandemia de Covid-19 no interfiera en la detección de síntomas que ayuden a un tratamiento temprano.

“Los tratamientos en los pacientes que ya diagnosticaron, nunca se frenaron. Si bien pasamos ´por diferentes etapas en la pandemia, nunca dejamos de trabajar. Les explicamos que el riesgo de ir al hospital es mínimo comparado con lo que lo que puede pasar si los pacientes no se tratan a tiempo. Existen muchos temores, pero no importante es que no dejen de hacerlo”, comenzó explicando a Diario La Provincia SJ, el doctor Juan Puig, director de Oncología del Hospital Rawson.

Los síntomas que pueden indicar un diagnóstico de cáncer de páncreas, son dolor abdominal o en la espalda, pérdida de peso sin una causa explicable, fatiga y cansancio; y en casos más complicados, se puede poner la piel y los ojos amarillos, conocido como ictericia.

“Lo que vamos a ver en un futuro son los pacientes que no han consultado por algún síntoma, por miedo a ir a un hospital en este tiempo. Es probable que puedan llegan con tumores avanzados y eso será parte de las secuelas que pueda dejar la pandemia. El hospital no es inseguro para que se contagien de Covid. El mayor riesgo que corren es en las reuniones sociales”, afirmó.

Lo que más preocupa a los profesionales de la salud son las consultas tardías, ya que en general suelen ser cuando los tumores están avanzados. “Para los oncólogos, es preocupante este tipo de cáncer ya que no se avanzó mucho desde el punto de vista científico, para tratar los resultados del tratamiento de la enfermedad”, agregó Puig.

“En estos meses de pandemia que vivimos, la clave está en que los pacientes consulten y acudan frente a síntomas. Actualmente, sólo entre el 10 y el 20% de los pacientes que padecen cáncer de páncreas pueden acceder a una cirugía, los demás se tratan con quimioterapia, que ayuda, pero la clave está en la consulta temprana, la única esperanza de curación en la cirugía”, finalizó.

Escenario en Argentina

Unos 5.000 argentinos son diagnosticados con cáncer de páncreas cada año, uno de los tumores malignos "más letales" que sólo se detecta en etapas tempranas en el 10% de los casos, alertaron hoy especialistas con motivo del día mundial de la enfermedad, que se conmemora cada 15 de noviembre.

"La incidencia del cáncer de páncreas en la población es baja, por lo que no sería costo/efectivo realizar una pesquisa general. Por lo tanto, se deberían concentrar los recursos en pacientes con riesgo elevado, como patologías hereditarias, antecedentes familiares directos y procesos inflamatorios crónicos", señaló a Télam Martín Guidi, miembro de la Asociación Científica Endoscopistas Digestivos de Buenos Aires (Endiba).

El especialista destacó que uno de los obstáculos para la detección temprana es que la patología no presenta síntomas en sus primeras etapas, y si aparecen suelen ser inespecíficos -como dolor abdominal, pérdida de apetito o náuseas-, por lo que la gran mayoría de los casos se diagnostica cuando el cáncer "ya no puede ser extirpado mediante cirugía y se ha diseminado a otras partes del cuerpo".

Según estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer (INC), se detectan unos 5.000 casos cada año en el país (4878 en 2018), y si bien es la cuarta causa de muerte por neoplasia maligna después del cáncer de pulmón, colorrectal y de mama, "casi todos los casos son mortales".

Asimismo, se estima que si se detecta en etapas iniciales "la posibilidad de extirpación del tumor y curación ronda el 35%", aunque "apenas un 10% de los pacientes" recibe el diagnóstico en este estadio.

Una vez que el cáncer se ha expandido, la supervivencia desciende al 12%, mientras que en etapas más avanzadas (cuando el tumor hizo metástasis en otros órganos), apenas un 3% tiene alguna posibilidad de sobrevida.