Con un nuevo sistema, avanzan en la etapa pendiente de sorteos del IPV

jueves, 19 de noviembre de 2020 21:38

Se termina el 2020 y algunos departamentos sanjuaninos no tuvieron sus sorteos de viviendas de IPV. El gran paso pendiente fue la realización del empadronamiento y de la actualización de datos para los que se postularon que estaba programada pero no pudo llevarse adelante por la pandemia.

El titular de IPV, Marcelo Yornet destacó a Diario La Provincia SJ que "tenemos barrios en construcción en los departamentos; lo que significa un importante avance en el compromiso de favorecer el acceso a la casa propia. Por los efectos de la pandemia, que es tan dinámica, no se pudo concretar la etapa de recolección de datos, reempadronamiento y registro en el padrón, sobre todo en los departamentos alejados".

Es que familias de Calingasta, Iglesia, Jáchal, Valle Fértil y Sarmiento podrían tener inconvenientes de conectividad y "eso debemos contemplarlo ya que todos tienen derecho a participar de los sorteos. La oficina móvil no se ha trasladado hasta los distintos puntos pero estamos trabajando en un sistema que permita realizar esos trámites en el corto plazo; ese es el compromiso. Con ello, los sorteos se postergan y no podemos arriesgar fechas para no generar expectativas. Lo que sí, se hará con la seguridad pertinente y las medidas sanitarias y sin generar aglomeraciones".

El organismo apostará a la colaboración con municipios y a hacer un registro rápido para agilizar todo lo administrativo. "Consideramos que es valiosa la posibilidad de que las familias elijan dónde quieren vivir, para evitar un desarraigo. Por tanto, eligen el barrio y por sorteo, se determinan los posibles adjudicatarios", destacó.