El Afilador, una labor que se va perdiendo en San Juan

miércoles, 18 de noviembre de 2020 17:09

Es una de las pocas actividades que se mantiene en la actualidad en San Juan. Son pocos los que lo realizan y se identifican a la distancia con un simple sonido de armónica. El afilador es una labor que se va perdiendo y quienes lo realizan se ganaron el corazón de la zona en la que circulan.

Fernando Santander hace 35 años que es afilador de cuchillos. No usa complejas máquinas para hacerlo sino que transita en una bicicleta que al encontrar un cliente "muta" y se convierte en una máquina para afilar. Su recorrido buscando clientes es principalmente por Capital y Santa Lucía y quienes lo ven lo reconocen por su sencillez y humildad.

"Gran parte de mi vida me dediqué a esto pero en cada vez está más difícil, la situación en los últimos años está cada vez peor, cada vez está peor", comenzó expresando a Diario La Provincia SJ.

Sabe que él no es el único, que hay 3 o 4 que recorren el Gran San Juan y departamentos aledaños, pero reconoce que no los conoce. Él empezó joven y si bien lo hizo como complemento a otro trabajo, supo conquistar las calles y convertir la labor en su pilar.

"Empecé a hacerlo una vez a la semana, después 2 veces, los sábados y domingo, y cuando me quedé sin trabajo seguí todos los días. Tengo 2 hijos pero sé que cuando muera, muere todo esto porque ellos no lo seguirán", expresó.

Fernando sabe que su oficio es muy útil para la sociedad pero la situación no está fácil. Es que con la pandemia y la falta de trabajo, la gente limita este servicio. "Esto andaría bien si la situación económica estuviera mejor. La gente está muy contenido con los gastos, por eso no hay mucho trabajo. Además la gente no sale por la enfermedad", señaló.

Su labor se define como "afilador" o "artesano afilador" como él aclaró. "Soy artesano porque para hacer esto hay que saber. Este cuchillo no es igual a otro, al alicate, a la tijera, a la máquina de moler. Todo es diferente. Sobre cada rubro, uno se va especializando. Esta máquina la hice yo. Esto va naciendo a medida que uno va haciendo. Uno hace una y si el resultado es regular va mejorándola", finalizó.