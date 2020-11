Todo por sus nietos: es portera y junta cartones para ayudar a su familia

martes, 17 de noviembre de 2020 00:00

So voz es pausada y refleja una gran creencia en Dios, donde se refugia para poder afrontar los desafíos que le pone la vida. Su camino no fue fácil a lo largo de los años pero eso no la frena para seguir adelante, y ahora más que nunca por sus nietos.

Silvia Vallejos tiene 57 años y una vida golpeada por la pérdida de dos de sus cuatro hijos. Además le tocó transitar, en diferentes momento, escaseces que en vez de derrumbarla, la hicieron salir adelante. Ella es portera y cartonera, ambas labores las conjuga con todos los sacrificios de la edad y ahora, en el contexto de la crisis por la pandemia, lo hace pensando en el bienestar de sus nietos, especialmente en su regalón: Joel Ezequiel Arias (9).

El pequeño padece parálisis cerebral y si bien tiene una silla de ruedas postural, necesita una que sea infantil para que se adapte a su cuerpo y pueda cumplir la función que realmente debe tener. Pensando en él sale a la calle y con el corazón puesto en ayudar a su hija que también atraviesa un difícil momento.

"Como portera hace 2 años que trabajo pero juntando cartones ya hacen 3 años. A uno nadie lo ocupa porque ya soy grande. Busco en casas de familia y me dicen 'madre ya es grandecita, vaya quédese en su casa'. Pero nadie sabe lo que uno pasa en la calle", expresó Silvia a Diario La Provincia SJ.

La abuela cada día que sale a juntar cartones y todo lo que sirva para reciclar, se encomienda a Dios para no contagiarse de coronavirus ni ninguna enfermedad: "me pongo en manos de mi padre celestial. Oro para salir, para que no agarre nada".

Silvia es portera de la escuela ENI 67 en Chimbas y con su esposo Mariano Castro salen a "cartonear". Lamentablemente en este recorrido perdieron su moto porque por el estado en el que estaba, fue radiada por la policía y eso los llevó a que todo el trabajo que hacen se les complique. "Juntando cartones por ahí sacamos 300 o 200 pesos de lo que puedo llevar a reciclar. Ya me conocen, me dicen 'doñita venga'. Por ahí puedo llevar también botellas o aluminio pero por ahí no podemos", explicó.

Vallejo vive con su esposo en la Villa Paula y con sus dos hijos y sus tres nietos. "Cuando no puedo salir nos miramos uno a otro. Mientras que mis nietos tengan, nosotros tomamos mate. Es la vida dura. Ahora en la actualidad no es como cuando uno era joven. Yo soy una mujer grande que la lucha día a día", agregó recordando que tiene dos hijos "en el cielo, que se fueron por accidente. Uno cayó de un camión trabajando hace 20 años y el otro hace 8 años se ahorcó por la situación que vivíamos".

"Quisiera que mi nieto tenga todo lo que necesita. Seguiremos trabajando para que él esté bien. No puede salir porque tiene la silla rota, lo quieren sacar y no pueden. Lo demás no importa, tarde o temprano dios nos va a dar", destacó.

El pequeño Ezequiel, la luz de la familia

Joel Ezequiel Arias nació con parálisis cerebral producto de una demora al parir. Los médicos le dijeron que no hubo suficiente oxigenación al cerebro y murieron varias neuronas. El pequeño es el hijo del medio de tres hermanos, la mayor tiene 12 y el menor 4 años de edad.

Si bien Desarrollo Humano les donó una silla postural, es para niño grande y por la edad que tiene no le sirve. "Necesita una silla postural a medida y un bipedestrador porque si o si necesita estar parado", señaló Eliana Navarro, mamá del niño.

Su marido quedó sin trabajo un día antes de comenzar la cuarentena por la pandemia y dos meses y medios tardaron en comenzar a pagarle el fondo de desempleo y liquidación del sueldo. "La hemos pasado mal y tengo dos niños más. Vivimos en un lugar donde mi mamá nos presta", lamentó la joven.

Para ayudar al pequeño y su familia, se pueden comunicar al 264-6231787