Sara, la sanjuanina radicada en Buenos Aires que busca a sus hermanos

Se llama Sara Molina, fue maestra y directora de escuela y ahora está jubilada, disfrutando de su gran familia. Fue criada por una mamá que se animó a enfrentarse al qué dirán en una época en donde había que ser muy valiente para ser madre soltera. Ella le dio el mayor ejemplo de superación que pudo.

Su papá se llamaba Pedro Soto y no se hizo cargo de ella. Su madre descubrió tarde que ese hombre tenía otra familia y decidió darle a Sara todo el amor que pudo para suplir esa ausencia. Ella lo conoció, aunque siempre con la distancia marcada por las huellas del abandono. Hoy, con su vida realizada, pudo perdonarlo y sobre todo quiere buscar a esa otra parte de ella que nunca tuvo acceso: sus hermanos.

Ella es Sara.

"Habían fallecido dos hermanos de mi mamá y siempre iba a visitarlos al cementerio. Allí se conocieron, pero no sé a quién visitaba él. Nací como hija natural. Viví con mi mamá y ella me empezó a llevar a visitarlo a su trabajo. No era algo continuo y nunca recibimos ayuda económica. Cuando ella se enteró que él tenía una familia y que no se iba a casar, entonces le dijo que no se hiciera problema. Ella era costurera y así salimos adelante", recordó Sara en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Pese a que Soto nunca fue una figura presente, Sara se convirtió en el tesoro más preciado de su madre. "Crecí con esa carencia de padre. Todos tenían papás que los iban a buscar a la escuela. Ella no se volvió a casar por miedo a que el hombre que la pretendiera abusara de mí. En tercer grado, el maestro Murúa, empieza a tomar lista y pregunta por el domicilio y el nombre de tus padres. Yo le dije que era achurero, porque por mi casa pasaba un hombre que vendía achuras y era chiquito y feo", recordó con una mezcla entre nostalgia y picardía.

Ahora tiene una familia hermosa, lejos de San Juan, provincia a la que pocas veces pudo volver. "Me recibí de maestra en la Normal San Martín. Fui docente en San Juan, en Buenos Aires también y me jubilé, pero tengo actividad porque mis nietos están en escuelas muy exigentes así que sigo ejerciendo. Tengo cinco nietos y una nieta fallecida, y tres bisnietos. Mi vida es activa y hermosa. Todos mis hijos tienen su vivienda y su familia".

Recuerdos del pasado

Si bien nunca conoció a sus hermanos sí iba a verlo a su papá que trabajaba como mozo de la Asociación Bancaria. "Desde un principio tuvimos una relación distante, porque yo tenía mucho enojo. Un día, después de casada, me lo encontré en la Plaza 25 de Mayo con mi nena en brazos y le dije que a mí no me había pasado lo mismo que a mi mamá, yo sí tenía marido".

También decidió ir a despedirse. "Fui al sepelio durante la madrugada. No saludé a nadie y me vine. Aunque nunca vi a sus hijos, pero supe que tenía. Me dijeron que una de sus hijas era muy parecida a mí. No quería saber nada en ese momento, por mi odio hacia él, pero ahora eso cambió. Me cuesta mucho decirle papá porque no tuve su modelo parental".

No tuvo hermanos por parte de su madre, pero sabe que Pedro Soto tuvo entre 6 y 7 hijos. "Deseo relacionarme con ustedes, hijos o nietos con los que comparto su sangre. No voy a reclamar nada, no necesito nada", les habló a sus familiares. Quien tenga información puede contactar a Sara al 1162030406.