ARA San Juan: para la esposa de un sanjuanino, "no hay dudas que los dejaron morir"

domingo, 15 de noviembre de 2020 14:59

El 15 de noviembre es una fecha que sacude al país y en San Juan, la memoria de tres sanjuaninos se siente fuerte y viva. Cayetano Vargas es uno de ellos y su esposa Carina Funes siente que la necesidad de justicia está más fuerte que nunca. Y la ausencia física pesa tanto como ese pedido.

Ella es sanjuanina como Cayetano, que llegó a suboficial 2° y se desempeñaba en el área de reparaciones electrónicas del ARA San Juan. Tuvieron dos hijos que extrañan a su papá y a los que la vida les cambió drásticamente.

"Dentro de la Armada Argentina, no nos cabe duda que todos sabían lo que había ocurrido con el submarino desde el primer momento. El último contacto con la base fue el 15 de noviembre a las 8:30 hs. y a las familias nos avisan el 16 a las 23.50 hs. Las irregularidades empezaron desde allí. Todo es materia de investigación. Ojalá que todo se conozca; que se conozca la verdad. Queremos justicia", señaló.

Además, sentenció que "nuestra vida cambió para siempre; nadie nos va a devolver a nuestros seres queridos. Ojalá que todos los responsables tengan su pena; que vayan presos; que haya justicia porque mi esposo entregó su vida. Lo cierto es que los responsables los dejaron morir. Ellos se comunicaron y pidieron ayuda. Hoy, recordamos y peleamos por justicia por mi marido y sus 43 compañeros".

Sobre las causas de la tragedia, destacó: "no sé si alguna sabremos qué pasó exactamente. Por un año nos ocultaron dónde estaba el submarino. Puede haber sido algo interno o externo. En las fotos que nos mostraron vimos un lado del submarino pero no el otro. No tenemos la información completa. Particularmente, dudo de un error de ellos. Toda la tripulación tenía mucha experiencia y hay una realidad: ellos no están para hablar y defenderse. Mi esposo era cuidadoso con respecto a su trabajo; sí lo vi preocupado por problemas que tenía el submarino que no estaba en condiciones y se deterioraba cada vez más".

A tres años del hundimiento, Carina marcó que "pedimos que no los olviden, que todos exijamos justicia y que pronto esto tenga sentencia ejemplar".

Cayetano, Ricardo y Renzo, los héroes sanjuaninos

Tres sanjuaninos forman parte de la tripulación del submarino ARA San Juan, de la Armada Argentina.

Cayetano Vargas era oriundo de Angaco y tenía 45 años. Cuando entró a trabajar a la Armada comenzó a estar a disposición de los viajes que ésta indicaba. Así fue como desde hace varios años estaba asentado con su esposa, también sanjuanina, Carina Funes y sus dos hijos en Mar del Plata, ciudad que era su segundo hogar.

Ricardo Alfaro tenía 37 años de edad y estaba casado con Andrea Mereles con quien tiene un niño. Él era sanjuanino pero vivía en Mar del Plata con su familia. En su provincia de origen viven sus padres y hermana. Otra está radicada en España. El hombre era Suboficial Segundo y estaba a cargo de la cocina del submarino. Estaba casado hacía ocho años y tenía una hija adolescente de corazón y un hijo de siete años que lo extraña y pedía por él.

Renzo Martín Silva tenía 32 años de edad y era teniente de Fragata. Estaba de novio con una colega de la fuerza, María Eugenia Urribarri con quien planeaba casarse en el 2018. El sanjuanino era fanático de San Martín y en sus redes sociales compartía su amor a la camiseta verdinegra. Jugaba también al rugby, deporte que seguía junto a su papá, oriundo de Mendoza.