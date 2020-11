Padres de Celeste Luna por su cumpleaños: "el regalo este año van a ser flores y eso nos mata"

viernes, 13 de noviembre de 2020 22:30

"Vamos todos los domingos al cementerio, pero en el día de su cumpleaños todo va a pesar el doble". Así lo aseguró Vicente, conmovido y adelantándose a lo que será el primer cumpleaños de Celeste Luna, sin ella. Se trata de la joven que falleció después de un presunto episodio con Matías Mallea, el ex policía que era su pareja y con quien vivía en una casa, en Rawson.

Según las declaraciones del acusado, fue la joven quien manipuló el arma reglamentaria y en medio de un forcejeo por una discusión, se efectuó el disparo que terminó con su vida. Sin embargo, la querella de la familia Luna, constituida por las abogadas Sandra Leveque y Natalia Varaza, sostienen que el disparo a Celeste se realizó a cierta distancia y que no se trató de un accidente. El hecho ocurrió el 15 de diciembre de 2019.

Celeste en su fiesta de 15 años

"Este 15 de noviembre se cumplen 11 meses de la muerte de mi hija y el próximo martes 17, ella cumpliría 22 años. Es el primer año que no la vamos a tener, que no vamos a poder celebrar con ella. Todos los domingos vamos a misa, a veces no quiero ir pero debo llevar a mi esposa. No es fácil, es algo que no se explica", comenzó relatando Vicente Luna, padre de la joven, a Diario La Provincia SJ.

A la espera del resultado de la apelación al procesamiento que Mallea recibió, Vicente aseguró que el caso se vio con atrasos debido a la pandemia y por eso, se esperanzan en que pronto los notifiquen con la fecha de juicio. El joven, fue procesado el pasado 15 de julio, por Homicidio Agravado por el Vínculo y por Violencia de Género.

Recuerdo de sus padres en su baile de egresados

"Hace unos días fuimos a visitarla al cementerio y le llevamos un osito muy bonito que a ella le habían regalado. Mi esposa está sufriendo mucho pero tratamos de recordarla y tenerla presente siempre, ahora antes de su cumpleaños ella llenó la casa con fotos de Celeste, y cuando habla con las otras hijas siempre se acuerdan de ella. Necesitamos que la causa siga su curso y que Mallea vaya a juicio, necesitamos eso que nos va a ayudar a sanar", señaló el hombre.

Debido a la pandemia y pensando en el cumplimiento de las normas sanitarias para evitar el contagio de Covid-19, la familia no volvió a realizar marchas para pedir justicia, aunque planean una actividad "especial" para el próximo 15 de diciembre.

Con su hermana, al momento que les entregaron su casa, en Pocito

"Pensamos en armar una cartelería e ir con mi esposa, solo nosotros dos a la Plaza 25 para recordar a Celeste y volver a pedir justicia por ella. Espero que antes del año tengamos novedades respecto a la apelación del procesamiento y que no se de lugar. Saber que eso puede pasar sería una buena forma de cerrar un año de mucho dolor", finalizó Vicente.