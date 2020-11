Líder de "La Oveja Negra y LG" tiene coronavirus

viernes, 13 de noviembre de 2020 08:35

Carlos Tuti García tiene coronavirus. Así lo confirmó el cantante a través de las redes sociales, donde indicó que por este diagnóstico quedará alejado de la exposición hasta que pueda superar la situación.

"Soy Covid Positivo, ahora me tocó a mi, por lo que he decidido que voy a ausentarme de mis perfiles personales hasta que la salud me permita volver", señaló García en un comunicado difundido en la cuenta oficial de La Oveja Negra y los García en Facebook.

"Las entrevistas pendientes las re programará nuestra prensa y las llevará a cabo mi hermano Javier García, el Bajista y Productor Musical de la Banda", agregó el comunicado.

Además indicó que por dicho aislamiento tampoco estará frente a su programa de radio La Rockola de Beethoven. Éste quedará en manos de Sergio Kuka Guardia, en el "horario establecido como cada jueves".

"Esto no es broma, se están muriendo conocidos, amigos, familiares", señaló.