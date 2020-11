En San Juan calculan que por cada 1 caso positivo hay 5 aislados con coronavirus

viernes, 13 de noviembre de 2020 11:27

San Juan registra por día una meseta de entre 200 y 300 casos positivos de coronavirus. Esa cantidad por día es multiplicada por 5 casos que estima Salud Pública que generó en el nivel de contagio, la mayoría de las veces como contactos estrechos. Es decir, se producen entre 1000 y 1500 nuevos casos por día, lo que multiplicado en una semana da una cifra realmente alarmante.

"Uno calcula que por cada positivo hay, un termino medio, 5 personas contagiadas", comenzó explicando la doctora Mónica Jofré, jefa de Epidemiología de Salud Pública, en rueda de prensa.

Luego indicó: "aquellos contactos estrechos se calculan aproximadamente en término medio por cada positivo. Tenemos 5 y si tenemos entre 300 y 200 por días, hay que multiplicar. Si eso a su vez lo multiplicamos por 7 el número es muy amplio a seguir y si no se cumple con el aislamiento estricto no se podrá cortar con la circulación viral".

La funcionaria explicó que "llevamos entre 200 y 300 positivos por día, lo que no significa que hayan más casos. Tenemos también un número grande que entra como casos sospechosos y personas que están esperando el resultado".

Por otro lado, desde Salud Pública aclararon que si bien se estima que se pueden haber contagiado, eso no es un dato certero porque se han dado casos que no hay contagio y por eso se los aisla. "Muchas veces no significan que se contagian", explicaron desde la cartera sanitaria y subrayaron que por cada 1 caso positivo suelen haber 5 aislados.